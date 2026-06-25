Celia Pérez 25 JUN 2026 - 11:00h.

Colección para los más pequeños de la casa

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El Dépor vive estas semanas uno de los momentos más dulces de los últimos años. Con el regreso a Primera división y en pleno 120 aniversario, el club gallego ha decidido cambiar el escudo y la denominación, además de sorprender a todos con la nueva colección lanzada por Zara para niños y que tiene al conjunto herculino como gran protagonista. La marca de ropa gallega ha decidido lanzar una línea en la que apuesta por una colección de moda contemporánea inspirada en la herencia y la identidad del Real Club Deportivo de A Coruña, que fusiona la cultura futbolística con una estética streetwear.

"Histórico, resiliente, apasionado, atlántico, leal, emotivo, icónico", son algunas de las palabras que acompañan el lanzamiento de la campaña junto a una serie de imágenes en la que se puede ver a un nieto junto a su abuelo celebrando un gol en Riazor, una habitación llena de temática deportivista o las playas de A Coruña.

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Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva colección

En todas ellas aparecen las distintas prendas que cuentan con sudaderas de entre 19,95 y 22,95 euros, camisetas entre 12,95 y 10,95 euros, bermudas entre 17,95 y 14,95 euros, pero también gorro, bolso e incluso colonia.

Además de los artículos en la web, también se pueden conseguir en cuatro puntos físicos: Centro comercial 4 caminos, Zacaffè Compostela, Zara Compostela y Centro Comercial Marineda.

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El Dépor aprovecha la noche de San Juan para actualizar su escudo

El RC Deportivo presentó la pasada noche, a la 01.20 horas, la actualización de su escudo en los Arcados de la Playa de Riazor, coincidiendo con la celebración de la noche de San Juan, una de las fechas más especiales y simbólicas para los vecinos de A Coruña.

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La entidad presidida por Juan Carlos Escotet eligió esa hora como guiño a su 120 aniversario, y bajo el lema “Desexo cumprido: Nova identidade, mesmo sentimento”, el Dépor culmina el proceso de adecuación del nombre del club al topónimo oficial de la ciudad después de que así lo decidieran sus socios en una consulta celebrada entre los días 17 y 21 de junio.