Álex Baena casi deja el fútbol tras el incidente con Fede Valverde, y su salvador fue Luis de la Fuente

Juan Pérez 25 JUN 2026 - 09:39h.

El jugador colchonero apunta a ser titular de nuevo, por lo que puede haber reencuentro

Álex Baena se pone en la piel del Atlético de Madrid con Julián Álvarez: "Nunca"

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La polémica constante entre Fede Valverde y Álex Baena vive un nuevo episodio este sábado con el partidazo entre España y Uruguay, porque todo apunta a la titularidad de ambos ante una tensión latente desde hace años. El jugador del Atlético de Madrid, que denunció en su día al charrúa, confiesa ahora que estuvo a punto de dejar el fútbol por la repercusión de sus enfrentamientos, un drama con amenazas de muerte en redes sociales que tiene en Luis de la Fuente a su gran salvador.

La previa del España - Uruguay de la madrugada del viernes al sábado es una final para La Celeste después de los dos fracasos ante Cabo Verde y Arabia Saudí, por eso el rol de la Selección Española como verdugo es incluso más sonado. Álex Baena apunta a ser titular de nuevo tras su buen hacer en el segundo partido del Mundial 2026, y en una reciente entrevista al Partidazo de la Cope ha confesado todo lo que vivió en su día tras el aparatoso incidente en el parking.

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"Eso marcó un antes y un después, fue un momento en el que casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó. Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí, pero justo cuando iba a dejarlo, Luis De la Fuente me convocó por primera vez, y ahí fui remontando poco a poco. Fue un punto de inflexión, gracias a mi familia y al psicólogo que tenía de hace tiempo pude remontar", aclara ante Juanma Castaño.

El gran dilema de Baena en ese momento fue el impacto que tuvo el caso: "Lo de las redes sociales, las críticas, amenazas de muerte a mí y a mi familia, encender la tele y ver mi cara...yo llevaba en primera división año y medio. Era la primera vez que tenía tanta repercusión porque es el Real Madrid. El primer caso que me dolió mucho. Antes era rencoroso, ahora lo soy muchísimo menos. He perdonado desde hace mucho tiempo", aclara.

Deja entrever que el uruguayo quizás tiene algo de fijación con él, y a sabiendas del nuevo enfrentamiento de selecciones donde el partido es mucho más importante para el charrúa, el choque se vuelve a repetir. Porque es un tira y afloja por mantener la vida en un Mundial, y España tiene en su mano echar a Uruguay para al mismo tiempo asegurar el primer puesto y evitar un cruce complicado en dieciseisavos.