El Atlético de Madrid tiene un plan para el centro del campo y ya tiene a dos jugadores en el punto de mira

Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 09:00h.

Los ojeadores del Atlético de Madrid siguen muy de cerca a Manu Koné y Mandela Keita para reforzar el centro del campo del Cholo Simeone

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El Atlético de Madrid tiene un largo mercado de fichajes por delante. Pese al bombazo de Julián Álvarez sobre su futuro, la defensa y el centro del campo siguen siendo una prioridad para los colchoneros. Por eso los ojeadores del equipo rojiblanco no paran de trabajar y, según apuntan desde Sky Sport, están evaluando muy de cerca a dos perfiles de centro campistas que juegan en la Serie A: Manu Koné y Mandela Keita.

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El Atlético de Madrid quiere pescar en la Serie A

El primero sigue siendo la opción prioritaria. Koné, valorado en 50 millones y con contrato hasta 2029 con la Roma, cumple con todos los requisitos para ser uno de los elegidos para reforzar el mediocampo del Cholo Simeone. El futbolista procedente de la Roma ha encandilado a los ojeadores del club por su entrega y capacidad para recuperar el balón. Aunque también es un futbolista que destaca por su proyección ofensiva. Un perfil que encaja a la perfección con los requisitos físicos y tácticos que busca el Atlético.

Pero no es el único al que han seguido los ojeadores del equipo madrileño. Mandela Keita, con un precio de 20 millones y también con contrato hasta 2029 con el Parma, es un perfil que agrada mucho al Atlético de Madrid y se posiciona como una alternativa creíble y más asequible en caso de no poder fichar a Koné. El trabajo defensivo y su impacto en la intensidad y la recuperación del balón han sido los puntos clave que han convencido mucho a los ‘scouters’ rojiblancos.

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Dos perfiles que han seguido de cerca los ojeadores por deseo expreso de Mateu Alemany e incluso han estado presentes en varios de los partidos finales de Roma y Parma para tener un análisis exhaustivo antes de tomar cualquier decisión. En el caso de Koné, que se encuentra ahora disputando la Copa del Mundo con Francia, las negociaciones podrían acelerarse en las próximas semanas.