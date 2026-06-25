Fidalgo remata la gesta histórica de Aguirre: las notas del Chequia 0-3 México del Mundial 2026

Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 07:31h.

México hace historia con tres plenos de victorias y ningún gol encajado después de derrotar a una débil Chequia que se hundió con los dos primeros goles

Maseko hace historia: las notas del Sudáfrica - Corea del Sur

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No cabe duda de que México se ha convertido en una de las sorpresas de este Mundial 2026. Más aún después de vencer con soltura a Chequia con un contundente 0-3 para cerrar la clasificación y condenar a los checos a abandonar el Mundial tras esta fase de grupos inicial. Un partido con el que la selección anfitriona ha conseguido hacer historia después de no recibir ningún gol en contra en las tres victorias que han conseguido contra Sudáfirca, Corea del Sur y este último partido contra Chequia.

Aunque esta gesta no ha sido nada fácil para Javier Aguirre y los suyos. Precisamente en este partido comenzaron sufriendo de lo lindo contra los hombres de Miroslav Koubek. Tuvieron que resistir los primeros envites de Chequia en los primeros minutos, mientras Visinsky avisaba con algunas ocasiones que pudieron ser el primer tanto de los checos, que no pararon de meter miedo en el Estadio CDMX durante toda la primera parte.

No fue hasta la segunda cuando la ‘tricolor’ se centró y rápidamente aparecieron los hombres de confianza de Aguirre para darle la vuelta al asunto. Primero con un gol de Mateo Chávez después de un gran pase de Luis Romo para abrir la lata y seis minutos después otro gran gol de Julián Quiñones a pase de Jorge Sánchez que ponía tierra de por medio. A partir de ahí Chequia se hundió y México fue el vendabal al que nos han acostumbrado en estos partidos iniciales del Mundial. No pararon de sorprender, incluso la joven promesa Gilberto Mora siguió dando espectáculo y Aguirre se tomó la licencia de cambiar a Guillermo Ochoa para que tuviese su ovación en el CDMX. El cierre apoteósico de la fiesta de la ‘tricolor’ la firmó Álvaro Fidalgo con un golazo que define a la perfección por qué esta vez sí se pueden permitir soñar con lo imposible.

Las notas de los jugadores de Chequia

Matej Kovar (6)

Vladimir Coufal (7)

Tomas Holes (5)

Robin Hranac (4)

Ladislav Krejci (5)

David Doudera (6.5)

Michal Sadilek (6.5)

Lukas Cerv (6)

Denis Visinsky (5)

Adam Hlozek (7)

Pavel Sulc (5)

Suplentes: Patrik Schick (5), Lukas Provod (4), Tomas Chory (5), Tomas Soucek (5.5), Aleksandr Sojka (5)

Las notas de los jugadores de México

Raúl Rangel (7)

Mateo Chavez (8)

Edson Álvarez (6)

C. Montes (7)

J. Sánchez (7)

Israel Reyes (7.5)

Luis Romo (6)

Gilberto Mora (7)

Julián Quiñones (7.5)

Guillermo Martínez (5)

Raúl Alvarado (7)

Suplentes: Santiago Jiménez (6), Álvaro Fidalgo (8), Guillermo Ochoa (6), Obed Vargas (7), Jesús Gallardo (7)