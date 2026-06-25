Maseko hace historia: las notas del Sudáfrica - Corea del Sur

Redacción ElDesmarque 25 JUN 2026 - 07:24h.

Sudáfrica ha conseguido por primera vez en su historia pasar de la fase de grupos de un Mundial

Vinicius sigue de dulce y lidera el pase de la Canarinha como primera del Grupo C: las notas de Brasil y Escocia

Compartir







Sudáfrica y Corea del Sur disputaban un duelo vital para decidir el segundo puesto. Un gol de Maseko hizo que los sudafricanos pasaran a la siguiente ronda siendo la primera vez que conseguía pasar de la fase de grupos. Tras esta victoria, es segunda del Grupo A, por detrás de México.

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional. Obligado de ganar para avanzar a dieciseisavos de final, Sudáfrica tomó el control del balón desde el inicio. Recurrió al disparo de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis como recurso para abrir al rival.

Corea del Sur respondió con un contragolpe. Seol Youngwoo desbordó por derecha, centró, y, luego de varios rebotes, Lee Kangin remató de zurda apenas desviado del arco de Ronwen Williams.

La opción más clara para los sudafricanos fue al 30 en un potente disparo de Thalente Mbatha que Kim Seunggyu soltó, Evidence Makgopa apareció sin marca, pero regaló su disparo a al pecho de Seunggyu.

En la segunda mitad los asiáticos ajustaron. Dominaron gracias a la entrada de su estrella Son Heungmin, quien se convirtió en el referente del ataque. Al 56 Heungmin condujo por el centro, cedió a Castrop Jens, que remató cruzado, pero sin puntería. Sudáfrica respondió al 63 con un contragolpe por izquierda de Ime Okon, quien encontró en el área a Thapelo Maseko, que remató de zurda al primer poste para marcar el 1-0.

El cierre fue de alarido. Heridos, los coreanos ensayaron sus combinaciones y con velocidad crearon peligro. En el tiempo de descuento Jin Seob Park remató a puerta y estuvo cerca del 1-1, pero el guardameta Ronwen Williams se quedó con el balón.

Sudáfrica terminó con una victoria, un empate, una derrota y cuatro puntos, uno más que Corea y tres sobre República Checa, que perdió hoy 0-3 con México, líder con nueve unidades.

Los titulares de Sudáfrica

Williams [8]

Mudau [7]

Okon [6]

Mbokazi [7]

Modiba [6,5]

Mbatha [7]

Sithole [7]

Mofokeng [7]

Appollis [6,5]

Maseko [8]

Makgopa [6]

Los suplentes de Hugo Broos

Tshepang Moremi [7]

Iqraam Rayners [5]

Jayden Adams [5]

Los titulares de Corea del Sur

Kim Seung-gyu [6]

Kim Min-jae [5]

Han-beom Lee [6]

Gi-Hyuk Lee [6,5]

Young-woo Seol [7]

Seung Ho Paik [5]

Hwang In-beom [6]

Lee Tae-seok [7]

Kang-in Lee [6]

Hwang Hee-chan [4]

Hyeon-gyu Oh [5]

Los suplentes de Hong Myung-bo

Jens Castrop [5]

Jin-gyu Kim [7]

Son Heung-min [7]

Jin-seob Park [5]

Gue-sung Cho [5]