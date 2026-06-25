Vinicius demuestra lo que vale y manda un mensaje al Real Madrid con su renovación

Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 08:01h.

Vinicius se ha convertido en una de las estrellas de este Mundial y su renovación se vuelve cada vez más urgente para el Real Madrid si no quieren perderle

Vinicius sigue de dulce y lidera el pase de la Canarinha como primera del Grupo C: las notas de Brasil y Escocia

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El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se ha convertido en el torneo de las estrellas. Los que están destinados a hacer historia han dado un paso adelante y cada vez que juegan los Haaland, Mbappé, Messi o Cristiano siempre lo hacen para marcar la diferencia. Un baile en el que no podía faltar Vinicius Jr. que sigue liderando a la ‘canarinha’ de Carlo Ancelotti y consolida a su selección como una de las grandes favoritas para llevarse el trofeo.

El delantero del Real Madrid lleva ya cuatro goles en tres partidos en los que ha mostrado su mejor versión. Un auténtico dolor de muelas para sus rivales y muy comprometido también en las tareas defensivas. Un Vini que quiere ser importante en este Mundial porque sabe que también está en juego su futuro.

Exhibición de Vinicius y prioridad para el Real Madrid

De hecho, todas estas exhibiciones ponen al Madrid en alerta y hacen que su renovación sea ahora casi más importante que cualquier fichaje. Nadie duda de que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo y cualquier equipo anda pendiente de lo que suceda este verano entre el club blanco y el brasileño. Para el Madrid lo mejor sería renovar cuanto antes a Vini, porque si sigue dando estos espectáculos en cada partido de Brasil cada vez va a ser más difícil no aceptar las exigencias del delantero para renovar antes de que quede libre en 2027 y pueda salir gratis a cualquier otro equipo.

Lo cierto es que la situación entre ambas partes no ha cambiado después de estos tres partidazos del astro brasileño. El Madrid quiere renovar a Vinicius, tal y como confirmó Florentino Pérez durante la campaña electoral a la presidencia del club, y Vini quiere renovar con el Real Madrid para ser una pieza importante en el nuevo proyecto del club bajo las órdenes de José Mourinho. Ambas partes emplazaron las negociaciones para el final del torneo y, aunque desde los dos lados el objetivo es una renovación, la sensación en el club ya no es la misma que antes del torneo, cuando daban por seguro ese acuerdo. El nivel que está mostrando con su selección es, probablemente, el mejor que ha mostrado nunca y en el escenario ideal para Brasil, en una Copa del Mundo. Por eso, desde la directiva del Real Madrid, deberían darle la importancia que tiene esta renovación, a la altura del fichaje galáctico que prometió el presidente. Porque también hay otros clubes que están viendo esta exhibición de Vinicius, porque el jugador podrá exigir cada vez más y porque cuanto más tarden en ponerse de acuerdo más se pueden arrepentir.