El favor de Jonathan Asp-Jensen a Antonio Hidalgo y Yeremay con su fichaje por el Dépor

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 21:50h.

Jonathan Asp-Jensen, presentado con el Dépor

Así juega Jonathan Asp Jensen, la perla danesa y el socio ideal de Yeremay

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Este viernes ha llegado el turno en el Deportivo de A Coruña de la presentación de Jonathan Asp-Jensen, que llega desde el Bayern de Múnich como uno de los grandes refuerzos para el regreso a LALIGA EA Sports. Junto a Fernando Soriano, en sala de prensa, el jugador danés ha hablado sobre su polivalencia por todo el frente de ataque y su posible competencia con Yeremay Hernández, aunque se muestra disponible para lo que le toque con Antonio Hidalgo.

El jugador, que ya debutó hace unos días como deportivista ante el Compostela, respondió a las preguntas de los medios y remarcó su felicidad por llegar al cuadro coruñés: "Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Estoy encantado y creo que este equipo le viene muy bien a mi estilo e idea de juego. He tenido buenas sensaciones en mis primeros días y estoy deseando luchar por el equipo".

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Jonathan Asp-Jensen reconoce que el central español Enrique Clemente, con el que compartió equipo en el Grashoppers, le ayudó a decantarse por el Dépor y no se arrepiente de su decisión desde el momento en el que conoció el interés: "Estaba muy feliz y tuve muy buenas sensaciones desde el primer momento. No lo dudé y estoy muy feliz".

La polivalencia de Jonathan Asp-Jensen

El ex del Bayern puede jugar tanto en la mediapunta como en las bandas, sobre todo por la izquierda, y se muestra dispuesto a lo que le pida Antonio Hidalgo: "He jugado en muchas posiciones y no me quedo con una u otra como favorita. Quiero jugar y, cuando el entrenador me dice la posición que sea, hago lo que tenga que hacer".

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En la banda zurda podría tener la competencia con Yeremay Hernández pero Asp-Jensen ya conoce de la calidad del canario y se muestra encantado de compartir ataque con él "Lo primero de todo, no tengo problema en jugar en cualquier posición. Yeremay es un jugador top y cuanto mejor sean los jugadores, mejor para el equipo. Jugaré donde me toque y lo haré lo mejor que pueda en cualquier posición".