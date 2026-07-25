Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 22:53h.

Real Oviedo y Dépor igualan 0-0 en el Carlos Tartiere

La revolución del Real Oviedo, que suma 12 fichajes con Carlos Fernández y Villahermosa y 18 salidas

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El Real Oviedo y el Deportivo de A Coruña han igualado este sábado 0-0 en un amistoso de pretemporada en el Carlos Tartiere que ha supuesto el debut de Pierre Emerick Aubameyang con la camiseta del conjunto herculino. El delantero gabonés ha sido uno de los grandes protagonistas de un partido en el que ha entrado de inicio después de que Antonio Hidalgo haya cambiado incluso su esquema para darle cabida.

El técnico catalán ha salido al estadio carbayón con un 5-3-2 en el que destacaba la doble punta de jugadores africanos formada por el propio Aubameyang y Bil Nsongo. Ya el año pasado, el Dépor acabó la temporada con un 5-4-1 en los últimos encuentros como el del José Zorrilla que valió el ascenso aunque, con tres centrales, nunca había formado con dos referencias arriba más allá de un Yeremay que se mueve por donde quiere.

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El canario tampoco ha participado aún en el partido mientras se recupera de las molestias que también le impidieron participar en el arranque de la pretemporada ante el Compostela. Allí estuvo presente en la grada del Vero Boquete-San Lázaro Aubameyang, que este sábado ha bajado al césped y ha tenido en sus botas su primer gol pero Dani Calvo la salvó in extremis.

Julián Calero arrancó el partido del Real Oviedo con Miguel Narváez; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Samu Rodríguez; Aritz Aldasoro, Youness, Pablo Sáenz, Alberto Reina, Ilyas Chaira y Alexandru Isfan. Por su parte, Antonio Hidalgo formó de inicio en el Dépor con Germán Parreño; Adrià Altimira, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Dani Barcia, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp-Jensen, Mario Soriano; Bill Nsongo y Pierre Aubameyang.

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Ilyas Chaira y Alti empañan con sus lesiones el Real Oviedo-Dépor

El encuentro acabó sin goles y las malas noticias llegaron en forma de lesión de Ilyas Chaira por parte oviedista mientras su futuro está en el aire y de Alti por los visitantes. Los asturianos volverán a la acción el próximo miércoles ante la Ponferradina mientras que los gallegos jugarán el mismo día ante el Lugo.