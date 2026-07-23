Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 08:08h.

Jesús Martínez avisa sobre los fichajes de Alberto Reina, Chaira y Aarón Escandell: "Tendrán que pagar su cláusula"

Tiene contrato con el conjunto carbayón hasta 2028

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Las tareas de mercado desde las oficinas del Carlos Tartiere no cesan. El Oviedo, tras confirmar ya una decena de fichajes, trabaja en diversas operaciones que también tienen que ver con las salidas. Ya cerró la de Rahim por una buena suma de dinero y ahora maneja el futuro de hombres como Hassan o Ilyas Chaira. Este último podría salir del club este verano y en el horizonte asoman sumas importantes de dinero.

Chaira, con contrato en vigor en Oviedo hasta 2028, es uno de los futbolistas más llamativos del vestuario en este mercado. Su rendimiento fue notable en LALIGA EA SPORTS y eso le abre muchas puertas tras el descenso de su equipo. Tanto es así que, según informa Killer Asturias, un club de Rusia está dispuesto a abonar una importante suma de dinero por su fichaje.

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Se trata del Dinamo Moscú. Se habla de una cifra que ronda los ocho millones de euros, una cantidad que el Oviedo vería con buenos ojos. Sin embargo, no todas las partes parecen estar de acuerdo. El propio jugador es el que duda de salir hacia un destino lejano y convulso en estos momentos.

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Las cifras de un posible fichaje

Una hipotética salida de Chaira del Oviedo por ocho millones de euros supondría un importante beneficio económico para el Oviedo. Aún así, no todo ese dinero llegaría a las arcas del club. El Girona se guardó el 50% de una futura venta a excepción del millón y medio que pagó el conjunto azul por su fichaje. Es decir, de cantidad de ocho kilos, los ovetenses se embolsarían 4,75 millones y el cuadro catalán 3,25. Algo similar a lo que sucede con Hassan y el Villarreal. De cualquier manera, se presenta un segundo tramo de mercado bastante movido en tierras asturianas en materia de salidas.