Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 20:44h.

Aarón Escandell se marca una meta que aclara su futuro en el Real Oviedo: "Entre ceja y ceja"

Sus nombres darán mucho que hablar durante el mercado estival

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Otro de los temas candentes en el Real Oviedo tras consumarse el descenso y con el inicio del nuevo proyecto es la confección de la plantilla. El club ya ha dejado caer en un par de ocasiones que tiene jugadores apalabrados, aunque aún falta por saber los que continuarán más allá del 30 de junio. Algunos tiene contrato, pero la pérdida de la categoría activa otro tipo de cláusulas. Jesús Martínez revela algunos datos sobre aquellos futbolistas con los que hay dudas y manda un mensaje a los que vengan a por sus respectivos fichajes.

Los focos apuntan a Alberto Reina, Ilyas Chaira y Aarón Escandell. Los tres están llamados a ser los grandes agitadores del mercado en clave Oviedo. Ninguno se ha pronunciado aún sobre su futuro, pero todos son conscientes de las novias que tendrán próximamente. Jesús Martínez, durante la rueda de prensa que dio desde México para analizar la temporada, se mostró claro al respecto y avisó a sus pretendientes.

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"Para mí los tres se quedan, pero acuérdate que hay cláusulas y también el jugador tiene la ilusión de que si aquí ha rendido y por algo están los equipos interesados en ellos tampoco podemos coartarles esa ilusión. Tienen que llegar a la cláusula. Si hay un acercamiento y el jugador está muy entusiasmado, si es un equipo muy bueno para él y para su familia tampoco podemos ser egoistas. Como primera instancia yo me quedo con los tres y tendrán que venir a pagar su cláusula. Son tres grandes profesionales que quieren mucho a la institución. Están muy arraigados con la afición". comentó.

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La rueda de prensa de Jesús Martínez

El nuevo entrenador: "Nosotros teníamos toda la intención de que estuviera el director deportivo primero, pero ya viste lo que pasó. No podemos esperar. Mi sistema no afecta, confío. Creo que sí va a estar por la urgencia. Tenemos gente muy valiosa y creo que va a estar primero el entrenador y segundo, yo creo que el que venga tiene que conocer el fútbol español. Que haya estado en España o entrenado en España en Primera o en Segunda. A más tardar en dos semanas tendremos que decidirlo".

Luis Carrión: "Un gran error contratar a Luis Carrión. Me equivoqué, yo soy el responsable. Toda mi gente me apoya y ayuda y a veces las decisiones son consensuadas. Esta vez me convencieron de tener a Luis Carrión y tengo que asumirlo y darte la razón. Una malísima decisión".

Elogios: "Ves los ingresos de un Madrid, un Barcelona, un Athletic, un Valencia, contra nosotros olvídate. Sería imposible. Agradezco a mi hijo presidente de León, a Pachuca, a todos los equipos que han apoyado con jugadores. Colombatto, Fonseca y muchos otros que cuestan. Ya verás en lo que se venderá a Viñas y a otros que hemos prestado al Oviedo sin costo".