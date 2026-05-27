Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 19:26h.

Aarón Escandell se marca una meta que aclara su futuro en el Real Oviedo: "Entre ceja y ceja"

Optimista de cara al futuro y al ascenso

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Es hora de hacer balance y la mejor manera de que un club arroje conclusiones tras una temporada tan negra como la del Real Oviedo es su presidente. Desde México, Jesús Martínez tomo la palabra para responder a las preguntas sobre el descenso, la llegada del nuevo entrenador y del director deportivo, así como los cambios tan importantes que se avecinan en la entidad.

Jesús Martínez quiere ser optimista de cara al futuro y por ello demuestra en reiteradas ocasiones la confianza que tiene depositada en las personas que siguen al frente del Oviedo. Considera que ha aprendido de los errores cometidos y pone varios ejemplos de LALIGA como clubes modélicos en los que desea fijarse para crecer en cuanto a infraestructura se refiere.

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"Todos los días trabajo con mi equipo en Oviedo y aquí en México. Empezamos ya a planificar y estamos en un proceso de que se va a elegir muy pronto al director técnico y también tenemos en cartera varios jugadores que son muy interesantes. Este equipo tiene que estar en Primera división, su afición lo merece, lo merecemos todos los que estamos en el Oviedo. Hay una pasión y un amor por el equipo que pocas veces se da. Estas lecciones de vida nos tienen que servir de experiencia. Estamos trabajando en la estructura del director técnico y de los jugadores. El director deportivo no se pudo lograr el fichaje, pero estoy contento con la estructura. Roberto, Agustín y Martín han hecho una gran labor. Hemos cometido errores, pero tenemos la humildad y la capacidad", prosiguió.

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"Si nosotros no desarrollamos una infraestructura como la del Celta, la del Villarreal, lo que está haciendo la Real, el Athletic, va a ser más difícil sostenernos aunque volvamos. Necesitamos desarrollar una infraestructura, es costoso, cuesta mucho dinero, pero estamos trabajando".

Su apoyo a Guillermo Almada

"Yo lo conozco perfectamente. Es un entrenador que quiero mucho, íntegro. Es un entrenador que es una bestia trabajando, hizo campeón al Pachuca. Me hizo vender fácilmente entre 80 y 90 millones de dólares en jugadores, el que más ha vendido en los últimos años en la historia de México. Es muy trabajador, me gusta cómo juegan. Me gustó el Oviedo en muchos aspectos, pero no nos alcanzó. Nos faltó calidad".