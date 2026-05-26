Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 08:10h.

El Oviedo se debate por una larga lista de entrenadores: dos favoritos y los candidatos de México

El doble de diferencia entre uno y otro equipo

Compartir







La temporada termino y ahora todos se preguntan qué deparará el próximo curso. En el caso del Real Oviedo, toca volver a reencontrarse con LALIGA HYPERMOTION después de un año por la élite que no ha sido como se esperaba. Las primeras cuestiones y dudas que maneja el oviedismo antes incluso de verle color al nuevo proyecto es de cuánto dinero dispone para la nueva andadura por la categoría de plata.

Al ser uno de los descendidos, el Oviedo podría ser considerado como uno de los privilegiados del próximo año en LALIGA HYPERMOTION. Entre otras cosas, porque recibirá la habitual ayuda que da LaLiga a todos los equipos que descienden temporada tras temporada. En este caso, el Oviedo percibirá unos nueve millones de euros repartidos en dos años.

Con esa cifra y teniendo en cuenta el músculo económico del Grupo Pachuca, las sensaciones son positivos al pensar en el equipo que puede formar la dirección deportiva este verano. Sin embargo, muchos recelan de la cantidad de dinero que recibirá el Oviedo al compararla con la que percibirán Mallorca y Girona, los otros dos clubes que acompañarán a los azules en el descenso.

Concretamente, tanto baleares como catalanes recibirán el doble de dinero, unos 18 millones de euros, por un motivo muy sencillo que a continuación explicamos.

Por qué el Oviedo recibe la mitad de dinero que Mallorca y Girona

La cuestión es sencilla y tiene que ver con los años que cada uno de estos equipos han jugado en LALIGA EA SPORTS de forma consecutiva. Los bermellones acumulaban cinco temporadas en Primera, mientras que el equipo de Montilivi cuatro. LaLiga tiene muy en cuenta esta cifra a la hora de ejecutar su reparto. En el caso del Oviedo, ha vuelto a Segunda un año después de ascender, por lo que no genera antiguedad. Es por ello que el Oviedo percibirá nueve millones de euros, el Mallorca 18,5 y el Girona 18,2. Factor, sin duda, a tener muy en cuenta de cara a la campaña venidera.