El Real Oviedo tantea a un descarte del Espanyol en defensa: un problema a su fichaje

Fran Fuentes 21 JUL 2026 - 14:58h.

No cuenta para Manolo González, pero tendría que aceptar jugar en LALIGA HYPERMOTION

Regresa a España para reforzar la delantera del Real Oviedo: el noveno fichaje ya es una realidad

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El Real Oviedo sigue planificando la próxima temporada de la mano de David Fernández en la dirección deportiva. Con el beneplácito de Julián Calero, ya han llegado hasta nueve fichajes, siendo el último de ellos Chris Ramos. Sin embargo, aún quedan varios movimientos por hacer, desde un segundo delantero que puede ser Carlos Fernández hasta un nuevo defensor, habiendo vuelto a preguntar por Javi López de la Real Sociedad. Es precisamente en la línea defensiva donde el conjunto carbayón tiene otros movimientos pendientes. Y es que es precisamente en esa línea defensiva en la que el club otea otras opciones y se ha fijado en el RCD Espanyol.

De este modo, según adelanta el periodista Ángel García, de Cazurreando, el Real Oviedo ha tanteado a Miguel Rubio, defensa central del conjunto perico. El jugador no cuenta para Manolo González, y el Espanyol le busca una salida en el mercado de fichajes. De este modo, llegaría para reforzar una línea en la que solo han quedado David Costas y Dani Calvo.

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El principal obstáculo del Real Oviedo para fichar a Miguel Rubio

Sin embargo, hay un obstáculo importante para que el Real Oviedo consume el fichaje de Miguel Rubio, y es su elevada ficha. El jugador tiene un salario en el RCD Espanyol acorde a LALIGA EA SPORTS, y se antoja complicado que acepte rebajarse la nómina a algo asumible en Segunda. En este sentido, es cierto que el Real Oviedo, por su condición de recién descendido, podría en teoría ofrecer un sueldo cercano al de Primera, aunque sin duda el futbolista también tendría que hacer un esfuerzo para acomodarse a la situación de la categoría y aceptar una rebaja. Por otra parte, lo normal es que el jugador espere unas semanas para ver si le surge una oportunidad en la máxima categoría, donde pueda ser importante y que le respeten las cantidades que cobra.

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Sea como fuere, en lo meramente futbolístico, Miguel Rubio es un central de 28 años y 1.91 metros de altura. Destaca por su contundencia y buen juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, aunque le cuesta un poco la defensa a campo abierto y en los giros. Surgido de la cantera del Getafe CF, llegó al primer equipo, donde no tuvo continuidad y se marchó al Granada CF en 2022. Desde allí, el Espanyol lo firmó a coste cero el año pasado. Con contrato con el conjunto perico hasta el 2028, apenas sumó 14 partidos el pasado curso, logrando marcar un gol.