La lista de descartes de Manolo González en el RCD Espanyol con cinco señalados

Fran Fuentes 21 JUL 2026 - 10:19h.

El técnico dejó fuera a tres jugadores de la convocatoria, y otros dos se quedaron sin minutos

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El RCD Espanyol sigue concentrado en la pretemporada e incluso ya ha tenido su primer test, con el partido amistoso frente al Olot. En este sentido, Manolo González ha dejado varias declaraciones de intenciones en el encuentro, desde la convocatoria, dejando fuera hasta a tres futbolistas, como en el transcurso del encuentro, en el que ha habido otros dos jugadores que no han disputado ni un solo minuto. Ellos configuran la lista de descartes más clara y evidente del técnico barcelonés, y pone deberes a Monchi para que, desde la dirección general deportiva, les encuentre acomodo y libere masa salarial en la plantilla para poder hacer nuevos fichajes.

De este modo, Manolo González dejaría a tres jugadores fuera de la lista de convocados frente al Olot: Miguel Rubio, José Gragera y José Salinas. Todos cuentan con un gran cartel en LALIGA HYPERMOTION. Sin embargo, el elevado salario de los dos primeros pone muchas trabas a cualquiera de las dos operaciones. Pese a todo, el mediocentro ha suscitado interés en el Burgos CF, que intentará cuadrar cuentas (amén a un esfuerzo del propio jugador) para tratar de encajarle. En cambio, por parte del lateral no debería haber mayores inconvenientes para su salida. También tiene buen cartel en Segunda, y en Primera tiene al Málaga CF detrás.

A estas tres ausencias hay que sumar a dos futbolistas que sí entraron en la convocatoria, pero que no gozaron de minutos durante el transcurso del partido amistoso frente al Olot. Ellos son Pablo Ramón y Antoniu Roca. En el caso del central, no cuenta para Manolo González por simple y llana decisión técnica. No es del gusto del entrenador y, pese a que todos entienden que se necesita un defensa central tras la salida de Fernando Calero, el club le buscará una salida en este mercado. Tanto es así que incluso llegó a probar a Urko González como defensa central antes, y también a un chico del filial, que al zaguero. Y, por último, en cuanto al extremo catalán, el club le buscaría una cesión simple, ya que le consideran un buen activo de cara al futuro, aunque todavía le falta foguearse.

Esta sería la lista de descartes del RCD Espanyol de cara al próximo curso. Manolo González no cuenta con ellos y Monchi tendrá que acelerar sus salidas para poder acometer los fichajes que todos entienden que aún se necesitan para mejorar al equipo.