Fran Fuentes 13 JUL 2026 - 11:41h.

El Espanyol tiene un inconveniente para poder acometer estas operaciones tan importantes

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Hace pocos días, Monchi detallaba sus próximos planes como director general deportivo del RCD Espanyol. Anticipaba la llegada de un defensa central, aunque descartaba la posibilidad de cerrar a un fichaje mediático para poder acometer otras operaciones de menor coste para darle a la plantilla lo que necesita. Sin embargo, en las últimas horas se ha avanzado una opción que se postula como sumamente interesante, toda vez que no se ha olvidado de uno de los jugadores por los que se interesó en sus primeros meses. Hablamos de Viktor Tsygankov, jugador del Girona FC.

Y es que, según avanzan los periodistas Quique Iglesias y Javier de Haro, de la cadena COPE en Barcelona, el RCD Espanyol no se olvida de Viktor Tsygankov. El jugador, seguramente, saldrá del Girona FC este verano. Sin embargo, la operación es difícil por varias razones. La primera de ellas es que el Girona FC no le incluyó una cláusula liberatoria en caso de descenso. De este modo, el jugador no puede acogerse a ningún tipo de arista para presionar su salida, y su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros. Por otra parte, sí que puede acogerse a no renovar y salir gratis el próximo verano, ya que le queda menos de un año de contrato. Acabando en 2027, saldría dejando al conjunto gironí sin jugador y sin dinero.

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El segundo problema del RCD Espanyol es el salario. Y es que el club perico tiene muchas dificultades para encajar a Viktor Tsygankov en el límite salarial. Más aún, si tenemos en cuenta que al equipo aún le faltan varios fichajes por hacer. Es decir, no se trata de encajar solamente al ucraniano, sino al ucraniano con el resto de fichajes. Por eso el club busca soluciones imaginativas para poder encajarlo.

El gran fichaje que maneja el Espanyol para reforzar el centro de la defensa

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En este sentido, el RCD Espanyol maneja un nombre de nivel para reforzar la defensa. Se trata de Mario Hermoso. Ha sido el propio periodista Quique Iglesias quien ha desvelado la operación. El jugador, que pasó dos temporadas en el conjunto perico, se marchó al Atlético de Madrid en 2019 a cambio de 25 millones de euros. Allí llegó incluso a ser internacional, y demostró un gran nivel. Al acabar contrato se marchó a la AS Roma, donde no ha acabado de tener continuidad. Tanto es así que incluso lo mandaron cedido al Bayer Leverkusen, donde tampoco tuvo la importancia que buscaba. Ahora, a sus 31 años, el central, a quien aún le resta un año de contrato como romanista, buscaría un regreso a España para volver a sentirse importante.

No obstante, el problema sería el mismo de antes: el salario. Y es que encajar lo que puede cobrar Mario Hermoso en la Roma dentro del límite salarial del RCD Espanyol es misión imposible. Por tanto, seguramente el jugador tendría que hacer un sacrificio importante. Sea como fuere, el verano es muy largo y todo puede cambiar con el paso de los días y las semanas.