Celia Pérez 13 JUL 2026 - 11:16h.

La dirección deportiva tiene marcado en rojo reforzar la defensa

La Real Sociedad deja atrás el debate de la equipación negra y se guarda la ikurriña para la tercera

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Tras una primera semana ya de pretemporada, la Real Sociedad sigue cogiendo ritmo estos días bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense, que ha ampliado su contrato como entrenador del conjunto txuri urdin hasta el final de la temporada 2027/2028 tras su éxito la campaña pasada, sigue tomando buena nota de sus jugadores estos días mientras que la dirección deportiva afronta un mercado que por el momento está siendo bastante tranquilo.

Erik Bretos tiene una lista de jugadores a los que se les busca salida en el mercado, en la que figuraba el ya ex Brais Méndez o activos como Jon Karrikaburu o Carlos Fernández. Y todo ello sin obviar las ansiadas incorporaciones. En este sentido, el club busca un central para reforzar el eje de la defensa y ahí ha aparecido el nombre de Malang Sarr.

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Según cuenta el periodista Santi Aouna, la Real Sociedad tiene marcado en la agenda el nombre del defensa de 27 años que este verano ha terminado contrato con el Lens. Su condición de agente libre lo ha convertido en un atractivo para clubes españoles, entre los que se encuentra el cuadro txuri urdin, aunque también en Francia para el Olympique de Marsella.

Tanto Erik Bretos como Pellegrino Matarazzo meditan seriamente la incorporación de un defensa que refuerce el eje de la zaga la próxima temporada. Es una de las prioridades y el nombre y las circunstancias de Malag Sarr parecen encajar dentro del perfil que busca la dirección deportiva. Y es que, de cara al próximo curso, el técnico estadounidense cuenta con Jon Martín, Igor Zubeldia, quien este año ha reducido de manera importante su presencia en las alineaciones, y Jon Pacheco, cuya lesión de tobillo en el Deportivo Alavés, por la que ha tenido que ser operado, no les transmite ninguna seguridad.