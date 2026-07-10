Mikel Oyarzabal no fichará por otro equipo y jura amor eterno: "La Real Sociedad es lo mejor que tengo"

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 13:55h.

El jugador vasco descarta marcharse a otro equipo

El curioso debate en redes con la decisión de futuro de Mikel Oyarzabal: "Conformarse es el veneno más peligroso"

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Mikel Oyarzabal está en uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero de la Real Sociedad se ha convertido en la máxima referencia ofensiva de la Selección Española y, con cuatro goles, lidera la tabla de máximos anotadores del equipo de Luis de la Fuente en un torneo en el que La Roja disputará los cuartos de final frente a Bélgica hoy viernes 10 de julio a las 21:00h (horario peninsular). Oyarzabal ha sido relacionado con el FC Barcelona por su gran rendimiento en esta Copa del Mundo, pero el atacante donostiarra está dejando mensajes que muestran que su cabeza y corazón solo están en un sitio: la Real Sociedad.

En una entrevista para RTVE, el vasco ha vuelto a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el conjunto txuri-urdin, club en el que se formó y en el que ha desarrollado toda su carrera profesional. El internacional español ha asegurado que no habría llegado hasta este punto sin la Real Sociedad y ha lanzado un mensaje de fidelidad y agradecimiento hacia los colores que siempre ha defendido.

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El mensaje de amor de Mikel Oyarzabal a la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal ha destacado el ejemplo que supone para los más jóvenes comprobar que también es posible alcanzar la élite sin abandonar el equipo del que uno es aficionado desde pequeño. El capitán de la Real considera que ese camino puede servir de inspiración para las futuras generaciones. “Creo que es importante para esos chavales ver que en los equipos que uno quiere de verdad, en los equipos de los que uno es, también se pueden conseguir esas cosas”, afirmó.

El delantero fue un paso más allá al hablar de su relación con la Real Sociedad, dejando una declaración de intenciones que ha vuelto a evidenciar el compromiso que mantiene con el conjunto donostiarra. “Para mí, la Real Sociedad es lo mejor que tengo. Es el club en el que quiero estar y el que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, que creo que es algo recíproco y positivo para los dos”, aseguró. Estas declaraciones de Oyarzabal llegan en uno de los momentos más importantes de su carrera siendo, actualmente, una pieza imprescindible para Luis de la Fuente en la Selección Española y para Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad.