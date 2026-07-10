Antonio, el abuelo de Pedro Porro, y la emotiva petición a su nieto: “¡Tráeme la Copa!”

Tito González y Fran Duarte Madrid, 10 JUL 2026 - 13:47h.

Desde ElDesmarque hemos viajado hasta Don Benito, Badajoz, para conocer de primera mano a Antonio, el abuelo de Pedro Porro, que se emociona al hablar de su nieto

Pedro Porro se emociona recordando los sacrificios de su familia para verle triunfar: "Hacen muchos esfuerzos"

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Pedro Porro se ha convertido en un jugador clave en la Selección Española durante el Mundial 2026. Hace unos meses no sabía si iba a salir su nombre en la lista de convocados de Luis de la Fuente y ahora es el lateral derecho titular de España. Un logro que no habría conseguido nunca de no ser por su familia. El futbolista del Tottenham se emocionó hace muy poco en una entrevista con ElDesmarque hablando de su familia y los sacrificios que habían hecho para que él pudiese triunfar en el fútbol. Además de su mujer y sus hijos, Pedro destacó sobre todo la figura de su abuelo Antonio, que luchó como el que más para que él pudiese cumplir su sueño.

Ahora su familia le acompaña y anima desde Estados Unidos y Antonio, con una edad más avanzada, tiene que hacerlo desde su pueblo natal, Don Benito, en Extremadura. Desde ElDesmarque hemos viajado hasta la provincia de Badajoz para visitar en su casa a su abuelo Antonio, que nos recibe con los brazos abiertos en su casa de Don Benito para hablar de su nieto Pedro y pedirle que siga luchando como solo él sabe para conseguir traer el Mundial bajo el brazo.

Antonio, el abuelo de Pedro Porro, pide a su nieto conquistar América una vez más