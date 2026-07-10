Javi Rayo 10 JUL 2026 - 12:42h.

El futbolista y el actor se han conocido personalmente durante la concentración en Estados Unidos

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Borja Iglesias no entra dentro de ese arquetipo de futbolista que no eleva la voz por no meterse en problemas. El futbolista del Celta ha apoyado mil y una causas sociales y no ha dudado en utilizar el gran altavoz que le otorga su profesión para hacer reivindicaciones. Un perfil similar pero en un ámbito completamente distinto es el de Javier Bardem. Pues bien, ambos han tenido el placer mutuo de conocerse durante la concentración de la Selección Española en Estados Unidos.

Borja Iglesias y Javier Bardem, juntos en Los Ángeles

Javier Bardem está aprovechando que el Mundial se juega en Estados Unidos -su lugar se residencia- para no poderse ni un sólo partido de la Selección Española. Antes del encuentro de cuartos de final ante Bélgica, el actor español se ha pasado por la concentración de España y se ha llevado la camiseta de Borja Iglesias de recuerdo.

Actor y futbolista han compartido las imágenes del encuentro en sus redes sociales, pero ha sido Borja Iglesias el que ha querido darle las gracias, no sólo por haberle querido saludar sino por toda la labor social que lleva años haciendo, sin temer nunca el qué dirán. "Menudo honor conocerte. Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo", posteaba el delantero de la Selección Española.

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Como no podía ser de otra forma, el actor español más internacional quiso también darle las gracias por el regalo: "Qué persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo. Me llevo la mejor camiseta, gracias compañero".