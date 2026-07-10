Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 11:48h.

El jugador del Athletic Club se ha sincerado sobre los malos hábitos que tenía

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Nico Williams afronta el tramo decisivo del Mundial de 2026 con la buena noticia de volver a estar disponible para Luis de la Fuente. El extremo del Athletic Club está ultimando la recuperación de la lesión muscular que sufrió durante el torneo y está previsto que hoy esté en el banquillo frente a Bélgica. Mientras tanto, el internacional español también piensa en el próximo curso, en el que volverá a ser una de las piezas clave del Athletic y, en una entrevista para DAZN, Nico ha echado la vista atrás para recordar cómo ha tenido que cambiar algunos hábitos de su día a día para rendir al máximo nivel.

La ayuda de Iñaki Williams ha sido clave

Nico ha explicado que, durante sus primeros años, era habitual que estuviera jugando a la consola hasta altas horas de la noche con sus amigos. “Estás hasta las tantas jugando a la Play y no es bueno; tienes que descansar, que al día siguiente hay entrenamiento y tienes que estar en las mejores condiciones para poder entrenar”, confesó. El internacional español ha admitido que esos errores formaban parte del aprendizaje. “Cuando eres joven tienes malos hábitos. Siempre tienes que equivocarte para poder aprender”, aseguró.

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En ese proceso ha tenido un papel fundamental su hermano, Iñaki Williams. El internacional con Ghana optó por aconsejarle sin impedir que aprendiera por sí mismo. “Yo tenía a mi hermano que me intentaba guiar un poco, pero al final el que se tenía que equivocar y acertar era yo. Él siempre me daba esa libertad de poder equivocarme”, explicó Nico. El extremo considera que ese margen para cometer errores ha sido determinante en su evolución. “Creo que he cambiado mucho esos hábitos, el descanso, el saber lo que toca en cada momento porque somos futbolistas las 24 horas y eso luego se refleja en el campo”, añadió.

Además de Iñaki, Nico también destacó la importancia de referentes como Álvaro Morata en la Selección Española u Óscar de Marcos en el Athletic, dos veteranos que, según explicó, siempre han estado pendientes de ayudar a los jugadores más jóvenes a adaptarse a las exigencias del fútbol de élite.