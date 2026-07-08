Celia Pérez 08 JUL 2026 - 22:27h.

El extremo se encuentra preparado para volver

La ventaja de Francia y Marruecos sobre España y Bélgica para las semifinales del Mundial 2026

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España centra la mirada en el próximo viernes. Los de Luis de la Fuente se miden a Bélgica en cuartos de final tras conseguir superar a Austria en dieciseisavos de final y a Portugal en octavos. La selección encara un tramo importantísimo de la cita mundialista y muchos ojos se posan en los efectivos del riojano para hacer frente al duelo, con especial atención a Nico Williams. El extremo lleva fuera dos encuentros después de las molestias musculares sufridas ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos y, salvo contratiempo, estará disponible para tener minutos desde el banquillo en los cuartos.

Nico sigue dando pasos en su recuperación y sus sensaciones son buenas, tal y como él mismo confirma. "Bien, ya bien. Creo que los compañeros me han arropado muy bien. El míster también. Estoy bastante bien. Contento. Tranquilo. Y esperando la oportunidad", señaló en una entrevista en DAZN. Tras tener que estar fuera dos encuentros, el extremo está con ganas. "Con muchas ganas de poder participar. Me ha tocado estar desde un parte secundaria, pero también ayudando al equipo desde el banquillo. Estoy muy contento de poder apoyar al equipo. Muy feliz", añadió.

De esta forma Nico Williams estará de nuevo en un banquillo que ha ganado fuerza tras el último duelo de España. La selección española se clasificó para los cuartos de final gracias a dos jugadores que entraron al partido desde el banquillo. Mikel Merino forzó la falta que inició la jugada y la concluyó con una sutil definición con la zurda. Y Ferran Torres filtró el pase que le dejó solo a Diogo Costa.

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Todas las miradas se dirigen al encuentro ante Bélgica frente a la que Luis de la Fuente tiene un buen arsenal ya sea en un once titular que no apunta a sufrir cambios o a un banquillo con alternativas suficientes para cambiar la dinámica del partido.