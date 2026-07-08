El calendario da ventaja a la zona alta del cuadro de cara a la penúltima ronda antes de la final

Aumenta un 9% la probabilidad de España de ganar el Mundial

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España ya está donde quería. Tras superar la fase de grupos y dejar en el camino a Austria en dieciseisavos y a Portugal en una apretada eliminatoria de octavos, la selección de Luis de la Fuente se medirá ahora a Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026. Probablemente, la ronda más determinante del campeonato, en la antesala de una eliminatoria en la que se decide qué equipos lucharán por un puesto en la final.

Eso sí, si España llega a semifinales lo hará en desventaja en cuanto al calendario. Y si lo hace Bélgica, más aún. La eliminatoria de cuartos entre las dos selecciones se disputa este viernes 10 de julio a las 21:00 horas, mientras que la eliminatoria entre Francia y Marruecos se juega el jueves a las 22:00 horas, con 23 horas de antelación.

Las semifinales de este lado del cuadro se disputan el martes 14 de julio a las 21.00 horas. Es decir, que el ganador del Francia-Marruecos llegará con cinco días de descanso, mientras que el ganador del España-Bélgica lo hará con cuatro días de descanso. Todo ello sin contar la posibilidad de que hubiera prórrogas en ambos partidos.

Además, Francia y Marruecos disputaron sus partidos de octavos el pasado sábado 4 de julio, mientras que España y Bélgica jugaron dos días más tarde, el lunes 6 de julio (en horario peninsular español, para los belgas ya eran las 2 de la mañana del martes). Es decir, que las brechas de descanso se agrandan aún más si empezamos a mirar el calendario por el retrovisor.

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Eso sí, el ganador de esta primera semifinal llegará con ventaja a la gran final del torneo, que se disputará el domingo 19 de julio, ya que la segunda semifinal se disputa un día más tarde, el miércoles 15 de julio a las 21:00 horas.