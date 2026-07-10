Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 10:20h.

El mítico portero español recibe más de un millón de interacciones

España teme lo peor en el Mundial 2030 y Marruecos controla a media FIFA: "Han atado los votos"

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El Mundial 2026 perfila los cuatro aspirantes finales al título que todos desean. Francia inauguró los cuartos de final pasando por encima de una Marruecos en la que solo Yassine Bono estuvo a la altura de la cita. Este viernes será el turno de España, favorita ante Bélgica pero sin confianzas, y el próximo fin de semana se decidirá el otro lado del cuatro con el Noruega-Inglaterra y el Argentina-Suiza.

El combinado francés, uno de los grandes favoritos para alzarse con la Copa del Mundo, ya espera rival para el próximo martes 14 de julio. El encuentro, emplazado para las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se completará con el vencedor del España-Bélgica. Situación que ha provocado una afirmación de Iker Casillas que está dando la vuelta al mundo.

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Iker Casillas genera un debate mundial con España, Francia y la historia

El hombre que levantó el Mundial del 2010, el único de nuestra historia hasta la fecha, no oculta su emoción ante una posible semifinal Francia-España. Tanto es así que el icónico portero español sostiene que, de producirse, estaríamos ante el mejor cruce de semifinales de los mundiales. Una opinión que ya supera el millón de interacciones y que ha generado un enorme debate: "Tenemos el 50% del mejor partido de semifinales en la historia del Mundial".

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Estos son algunos de los ejemplos:

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Los elogios de Luis de la Fuente a la selección gala

“Hemos visto el partido de Francia. Ha sido superior, ha ganado bien el partido. Ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que queráis de Francia. Como profesionales, te garantizo que Francia no existe para nosotros”, dijo en la rueda de prensa de la víspera del encuentro contra Bélgica por los cuartos de final.