Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUL 2026 - 12:28h.

El delantero de la Real Sociedad está siendo uno de los jugadores más destacados de La Roja en esta Copa del Mundo

Hacen un test de preguntas rápidas a Mikel Oyarzabal y sus respuestas son pura Real Sociedad

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Mikel Oyarzabal está firmando un Mundial 2026 espectacular y eso le ha hecho entrar de lleno en la historia de la Selección Española. El capitán de la Real Sociedad volvió a ser decisivo en la victoria de España frente a Austria en los dieciseisavos de final con un nuevo doblete, elevando su cuenta particular hasta los cuatro tantos en el torneo. Este registro no solo confirma su excelente estado de forma, sino que también le sitúa muy cerca de un récord histórico que permanece intacto desde hace dieciséis años.

El delantero donostiarra ya había estrenado su casillero con otro doblete frente a Arabia Saudí durante la fase de grupos y a falta de, por lo menos, un partido más, Oyarzabal afronta lo que queda de torneo con la posibilidad de convertirse en el futbolista español que más goles ha marcado en la misma edición de un Mundial.

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A un gol de David Villa y Emilio Butragueño

Con sus cuatro tantos, el delantero txuri urdin ya está en la lista de algunos de los mejores goleadores que ha tenido la Selección Española en los Mundiales. Solo dos futbolistas han conseguido superar esa cifra en una misma edición: Emilio Butragueño, autor de cinco goles en México 1986, y David Villa, que firmó otros cinco tantos durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Mikel Oyarzabal necesita únicamente un gol más para igualar ese registro y compartir el récord con dos leyendas del fútbol español. Si consigue marcar dos tantos más antes del final del torneo, se convertirá en el máximo goleador español en una misma Copa del Mundo.

En la lista aparecen otros nombres ilustres como Míchel (cuatro goles en Italia 1990), Estanislao Basora y Telmo Zarra (cuatro cada uno en Brasil 1950), Raúl González y Fernando Morientes (tres cada uno en Corea y Japón 2002), David Villa y Fernando Torres (tres cada uno en Alemania 2006), Diego Costa (tres en Rusia 2018) o Álvaro Morata (tres en Qatar 2022).

Un récord con adn de la Real Sociedad

El posible récord de Oyarzabal también tendría un importante significado para la Real Sociedad ya que el capitán txuri urdin es el primer jugador formado íntegramente en Zubieta que entra en este tipo de clasificaciones históricas de goleadores españoles. Además, el delantero fue el autor del tanto que dio a España la Eurocopa de 2024, por lo que el conjunto vasco podría presumir de haber 'sacado' de su cantera a una leyenda del fútbol español.