Mikel Oyarzabal dobla su valor de mercado en el Mundial y el Barça ya sabe del consejo de Lamine Yamal

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 12:05h.

Mikel Oyarzabal arrancó el Mundial con un valor de mercado de 25 millones de euros

Mikel Oyarzabal y un récord histórico con AND txuri urdin, cuántos goles le faltan para batirlo

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Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, Vinicius... Los megacracks están siendo los grandes protagonistas de este Mundial, pero, sin hacer mucho ruido mediático y a base de trabajo y goles, Mikel Oyarzabal se está metiendo en la conversación de los grandes goleadores del torneo mundialistas. Con su doblete ante Austria, el delantero vasco ha llamado la atención de muchos clubes europeos. Entre ellos, el FC Barcelona. El internacional español arrancó el torneo con un valor de mercado de 25 millones de euros, alguna webs ya hablan de que habría doblado esa cantidad con su gran papel hasta la fecha.

La Real Sociedad, atenta a Mikel Oyarzabal

Aunque ha jurado amor eterno a la Real Sociedad por activa y por pasiva, Mikel Oayarzabal podría estar ante la última oportunidad de firman un gran contrato con un club aspirante a todos los títulos antes de colgar las botas. Mikel Oyarzabal tiene actualmente un valor de mercado de 25 millones de euros, aunque algunas webs aseguran que ya podría estar entre los 45 y los 50 millones de euros. Una cantidad por la que el conjunto txuri urdin podría sentarse a negociar.

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El FC Barcelona anda en busca de un delantero centro con experiencia y Mikel Oyarzabal encaja a la perfección en el perfil. Aunque Julián Álvarez es la prioridad y Harry Kane fue la segunda opción, el delantero vasco podría llenar el hueco dejado por Robert Lewandowski. Tiene experiencia más que contrastada en LALIGA, ya ha jugado competiciones europeas y es el delantero titular de la Selección Española.

El entendimiento en el campo con Lamine Yamal es total. Preguntado por él, Lamine ya dijo unos días que sería un auténtico placer poder jugar con él -o con Julián Álvarez- en el FC Barcelona. 45 o 50 millones podría ser una cantidad mucho más asequible, lejos de los 100 millones que ofertó el Barça por Julián Álvarez y muchísimo más lejos aún de los 500 -el precio de su cláusula- que pide el Atlético de Madrid.