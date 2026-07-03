España se enfrentará a Portugal en octavos del Mundial en un partido con sabor a revancha

Javi Rayo 03 JUL 2026 - 03:09h.

El partido se disputará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas en Dallas

Notas y puntos de España en el partido ante Austria, con dos sobresalientes y un duro suspenso

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España ya conoce su rival de los octavos de final del Mundial 2026. El combinado español se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que eliminó a Croacia en su partido de dieciseisavos, poniendo así fin a la participación de Luka Modric en los Mundiales. Las dos selecciones ibéricas se verán las caras el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas en Dallas.

¿Cuándo se juega el Portugal - España?

Portugal-España, uno de los grandes atractivos de la ronda de octavos de final. Primera gran piedra en el camino para la Selección Española en este Mundial. España llega al partido tras la cómoda victoria ante Austria, a Portugal le tocó sufrir algo más ante Croacia. Los de Luis de la Fuente vuelven al horario de las 21:00 horas, que les seguirá acompañando todo lo que dure la andadura mundialista de La Roja.

Será además un partido con sabor a revancha. La última vez que España y Portugal se enfrentaron fue el 8 de junio de 2025, en la final de la UEFA Nations League. Un partido que terminó con el combinado luso levantando el título de campeones tras ganarle a España en la tanda de penaltis, una de las pocas derrotas de Luis de la Fuente en su trayectoria en la Selección Española. Promete ser un partido de máxima igualdad, al menos así lo han sido los últimos enfrentamientos.

Además de la final de la UEFA Nations League, España y Portugal se enfrentaron recientemente en 22 (una victoria y un empate para España) y en 2021, 2020 y 2018 también saldaron sus enfrentamientos con empates. Con lo que la igualdad está más que servida. Portugal - España, el billete para los cuartos de final del Mundial, este lunes 6 de julio a las 21:00 horas.