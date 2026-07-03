Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 00:04h.

El polémico gol anulado a Cucurella en el España - Austria

Destacó el gran partido de Oyarzabal

Compartir







La mejoría de Lamine Yamal ya es una realidad. El atacante español mostró una gran imagen ante Austria, aporto más que en anteriores partidos y va a más. Sin embargo, eso no es suficiente para que el astro español se marche contento y satisfecho de un partido pese a la goleada por 3-0. La actuación ha sido de diez, pero la cara de Lamine decía lo contrario.

Se le vio cabizbajo y concentrado, con pocas palabras. "Mi hermano es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él. Hemos pasado de ronda estoy muy feliz, pero bueno ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido. Croacia o Portugal me da igual quien pase de los dos", expresó tras el choque.

Sobre la situación de Lamine habló Luis de la Fuente en rueda de prensa. El seleccionador no eludió qué es lo que le preocupa a un futbolista de su talla tras los cuatro partidos disputados hasta la fecha en el torneo. "Tiene ganas de demostrar su identidad futbolística. En un Mundial un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales. Está tranquilo y a la vez motivado. Sabe que otros futbolitas están mostrando esa imagen y él no del todo. Aparecerá el próximo día". comentó ante los micrófonos.

PUEDE INTERESARTE Las celebrities españolas en las gradas durante el España - Austria del Mundial

Oyarzabal y la victoria

La clasificación: "Han entendido el partido sabiendo de la dificultad que iba a entrañarnos este rival. Hemos minimizado sus opciones. Arriba la pegada de nuestros delanteros, oportunidades, ha sido un gran partido".

Oyarzabal: "Es na persona normal, ahí está su grandeza. Sabe cómo se mueven los hilos del fútbol y de la vida y nada importa, solo lo verdaderamente importante. Esto le hace cada día más grande. Es una persona accesible, asequible, un honor poder dirigirle".