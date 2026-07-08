Daichi Kamada rechaza el tren de la Real Sociedad

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 16:08h.

Decide continuar en Inglaterra con una extraña renovación de un solo año

Erik Bretos ciñe el mercado a tres fichajes y Matarazzo eleva dos dudas en la Real Sociedad

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La volatilidad del mercado de fichajes deja un vacío en la Real Sociedad tras la oportunidad perdida con el frustrado fichaje del internacional japonés Daichi Kamada. El mediocentro ofensivo que acababa contrato tras triunfar en la Conference League, renueva un año más con el Crystal Palace dejando de lado algunas de las propuestas que querían convencerlo para un nuevo proyecto.

La continuidad de Daichi Kamada en el Crystal Palace es una de las noticias más curiosas de la jornada por lo extraño del movimiento con una renovación de un sólo año. A pesar del interés de equipos de la Serie A y de LALIGA como es el caso del conjunto donostiarra, el japonés apuesta por sí mismo con una decisión arriesgada, firmar solo un año para mantenerse en el club con el que ha triunfado.

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Desde Inglaterra el propio Steve Parish, presidente del Crystal Palace, ha confirmado que Kamada ha rechazado muchas opciones para continuar en el sur de Londres. Y aunque tiene sentido, hay algo que no encaja porque el organizador creativo afirma que quiere quedarse en la Premier League y concretamente en el Palace...pero lo ha hecho efectivo para una única temporada más.

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El espacio para la creatividad, más aún tras la salida de Brais Mendez, deja demasiados huecos por completar en la plantilla Txuri-urdin para la próxima temporada. El único que encaja en ese perfil es el marroquí Azzedine Ounahi, la estrella de un Girona descendido que parece esperar a finalizar su comparecencia en el Mundial 2026 para buscar un traspaso rumoreado desde hace semanas.

Aún así el sello japonés está presente en La Real tras la opción de compra ejecutada por Kazunari Kita, el defensa que ahora forma parte de la plantilla hasta la 29/30 después de una brillante temporada en el Sanse en Segunda División.