El enfado de la afición de la Real Sociedad tras perder la ikurriña en su segunda equipación

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 12:55h.

La bandera pierde peso a la espera de saber cómo es la tercera camiseta

El gran fracaso de la Real Sociedad con su segunda equipación

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La presentación de la segunda equipación de Real Sociedad para la próxima temporada deja un comentario repetido hasta la saciedad por la gran mayoría de aficionados txuri-urdines. La ausencia de la ikurriña por primera vez en años en la zona trasera abre un debate cruzado con la idea que propone el club de "Identidad, autenticidad y elegancia" ante la propuesta de Joma para la temporada 26/27.

El primer año de Joma tiene un asterisco en el estreno de la denominada 'black energy', la segunda piel ya disponible por 85 euros que baña el negro con el blanco para pintar un nuevo escenario justo un día después de anunciar la renovación de Matarazzo. El matiz es la significativa eliminación de la ikurriña, que aunque está presente en la primera equipación como se vio hace unos días, desaparece en esta propuesta que se vende como una fusión de la elegancia y el confort en una estética vanguardista.

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La crítica más repetida pasa por la ausencia de la bandera de la comunidad autónoma, pero también pasa de puntillas por los detalles como colocar la frase de apoyo en inglés en vez del euskera. El lema 'We Are Real' puede ser una forma de defender el escudo en Europa con la clasificación del conjunto donostiarra a la Europa League tras ganar la Copa del Rey, incluso puede ser un guiño al origen estadounidense del entrenador...pero eso no ha eliminado los comentarios afilados.

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Esa modificación que deja un 'Real' en vez de la ikurriña sin duda ha despertado el enfado de muchos seguidores a pesar de recuperar el negro para la segunda equipación. Un símbolo que pasa ahora a un tercer plano a expensas de la presentación de la tercera camiseta, donde quizás hay un protagonismo mayor a sabiendas de la modificación previa. Aún así este tipo de cuestiones son habituales, la queja es a día de hoy mucho más habitual debido a las redes sociales, y cuando hay algo tan sonado, la réplica se multiplica.