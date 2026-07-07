La Real Sociedad tira de la IA para renovar a Pellegrino Matarazzo hasta 2028

Juan Pérez 07 JUL 2026 - 11:23h.

Un estribillo de reggaeton para acompañar a RINO

Erik Bretos ciñe el mercado a tres fichajes y Matarazzo eleva dos dudas en la Real Sociedad

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La sonada renovación de Pellegrino Matarazzo obtiene confirmación oficial para mantener al estadounidense en el cargo hasta 2028 con una visión singular en la puesta en escena. Con una broma extendida sobre la decisión de prolongar al técnico al mando de la Real Sociedad, el mensaje del club pasa por un juego con la inteligencia artificial para crear una canción al respecto y refrendar la firma del técnico.

El vértigo de dar un giro radical en la exposición del mensaje parece una constante en los clubes de fútbol hoy día, y en San Sebastián lo acaban de descubrir con el nuevo formato expuesto para la renovación de Matarazzo. El técnico, envuelto en la pretemporada y con los primeros nombres elegidos, es el gran protagonista de la última parte de la temporada pasada al levantar la Copa del Rey en Sevilla, un hito que le hace ahora mantener el puesto con una renovación a dos años enfrascada en la IA.

Con un toque de reggaeton, el club presenta un vídeo en el que le da continuidad a la figura del entrenador con una canción denominada 'Seguimos sin hacerle caso al algoritmo' que recoge la broma hasta ampliar la noticia. Una canción donde el apelativo cariñoso de su nombre de origen italiano, Pellegrino, queda en un emotivo 'Rino' con el que le denominan muchos aficionados.

La exposición de la renovación también tiene su parte seria, porque el entrenador ha hablado con los medios del club para exponer su sentir tras la firma. Habla de que está contento, pero "más emocionado aún por lo que está por llegar. Tenemos mucho potencial. No tengo problema con la presión, no hay nadie que lo haga más que yo mismo".

Al mismo tiempo habla del valor de Zubieta, del estilo del club y de cómo se ha sentido en estos meses: "Conecté muy bien con la gente de Guipuzkoa, de San Sebastián, con el staff y jugadores. Pero para ser honesto, cuando compartes valores similares a la gente, es fácil conectar y eso deja una muy buena conexión con la Real Sociedad. Es un club emocional y somos una familia, y eso es algo muy especial cuando vas a trabajar, y tenemos una identidad muy clara". Un punto de partida para una temporada ilusionante, en Europa y con la ambición de subir el listón.