Pellegrino Matarazzo, a punto de cerrar su renovación con la Real Sociedad

Juan Pérez 29 JUN 2026 - 15:13h.

La intención del club siempre ha sido cerrarlo antes del inicio de LaLiga

Pellegrino Matarazzo toma una decisión con un canterano: gran interés en su fichaje y un sueño por cumplir

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El reloj de arena de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad se agiganta en el momento más importante de la temporada, el de generar confianza al que debe ser el referente del grupo para el próximo año. El exitoso técnico estadounidense de origen italiano entra en la fase final de las negociaciones para firmar un nuevo contrato con el equipo txuri urdin, y todo parece cuajar para afrontar una nueva era en San Sebastián.

El contrato de Matarazzo con fecha final en la temporada 26/27 lleva meses quedándose corto para un entrenador que le ha cambiado la cara a La Real y además le ha dado un título. El valor de su trabajo está muy cerca de tener una recompensa con validación por parte de la afición, y es que según Mundo Deportivo la dirección deportiva comandada por Erik Bretos ha dado un paso al frente para atar al entrenador antes del inicio de la competición.

Con la idea asentada de cerrar la negociación antes del primer partido de LaLiga, todo apunta a una oficialidad de días si nada se tuerce con los típicos flecos, una forma de asentar el trabajo de pretemporada para ejecutar un plan mayor. Porque lo que ha conseguido Matarazzo en sólo medio año ahora tiene un valor especial en el recorrido europeo del conjunto donostiarra por todo lo que significa amoldar la plantilla a la ambición de la Europa League.

La entidad txuri-urdin tiene pues por delante el primero de los encajes para preparar un año ilusionante que se palpa en la afición desde la explosión de emoción en Sevilla con la victoria en la Copa del Rey. Pendientes de la firma y de los flecos, la gran pregunta es la manera de afrontar un mercado de fichajes y la pretemporada. Nombres como Dani Díaz parecen aflorar para probar con el grupo así como el futuro de Oyarzábal puede marcarlo todo en el próximo mes dependiendo de su desempeño en el Mundial 2026.