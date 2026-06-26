Pellegrino Matarazzo toma una decisión con un canterano: gran interés en su fichaje y un sueño por cumplir

Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 09:31h.

El retorno de Brais Méndez, el sueño del Celta para el mercado de verano

El verano marcará su destino

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Aquellos jugadores de la Real Sociedad que se encuentran de vacaciones aguardan ya con ganas el inicio de la pretemporada. Por delante, muchas decisiones por tomar. El devenir de las sesiones veraniegas marcará el destino de algunos futbolistas, como es el caso de Javi López tras volver de cesión. La cantera también tendrá un peso importante en el trabajo estival y el técnico de Nueva Jersey ya ha tomado decisiones relevantes. La primera de ellas, contar con ciertos futbolistas que tienen cartel en el mercado. Uno de ellos es Dani Díaz.

La situación del atacante es difícil de gestionar. Con el Sanse no ha tenido el protagonismo esperado pese a los elogios que todos los técnicos desprenden de él. Sí tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en Copa del Rey, pero su buen papel no le sirvió para ganarse un hueco con mayor asiduidad. Y, en todo este contexto, aparecen numerosos equipos preguntando por su fichaje. Desde el pasado mercado invernal el timbre de Zubieta no para de sonar.

Tanto en España como en otras ligas europeas han tanteado su fichaje, aunque la postura de la Real Sociedad ha sido siempre clara: no dejarlo salir. La posición del club denota la confianza que hay depositada en él, pero si los minutos y las oportunidades no llegan se antoja difícil seguir de la mano. El verano llega cargado de incógnitas para el joven futbolista de 20 años, aunque la primera decisión de Pellegrino Matarazzo le invita a ser optimista.

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La pretemporada con Matarazzo

Tal y como informa Noticias de Gipuzkoa, el técnico de la Real ha decidido que Dani Díaz realice la pretemporada con el primer equipo. Está dispuesto a darle esa oportunidad que reclaman con su fútbol y su actitud y tratará de devolverle esa confianza durante el verano. Será en esta época, sobre el terreno de juego, cuando se puedan extraer conclusiones más certeras sobre el futuro de esta perla de la casa.