Pablo Sánchez 25 JUN 2026 - 22:29h.

Mikel Oyarzabal da calabazas al Barça cuando le preguntan por su futuro: "La Real y Donosti para mí son mi casa"

Contrato en vigor con los txuri urdin

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La mayoría de equipos aguardan ya el inicio de la pretemporada para comenzar a tomar decisiones. En el caso de la Real Sociedad, el futuro de algunos jugadores dependerá del desarrollo de la misma. Es el caso de Javi López. El lateral vuelve a Anoeta tras un año de cesión en el Real Oviedo con la intención de convencer a Pellegrino Matarazzo. El futbolista se ampara en la confianza del técnico en él y se ve capacitado para seguir en el equipo esta temporada.

Así de claro se mostró durante una entrevista en la Ser, donde dejó claro que iba a dar el cien por cien para convencer al cuerpo técnico de que es válido para jugar en el cuadro txuri urdin. Por lo pronto, el míster de Nueva Jersey está dispuesto a darle una oportunidad en verano. "Cuando acabó la temporada tuve una llamada con mi representante, me comentaron que el entrenador de la Real confía en mí y quiere verme en la pretemporada. En principio tengo que volver allí, es al club que pertenezco y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí", comentó ante los micrófonos.