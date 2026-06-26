La filtración de la primera camiseta de la Real Sociedad, un toque clásico para la temporada 26/27

Juan Pérez 26 JUN 2026 - 10:55h.

Un golpe de timón para dejar atrás a Macron y empezar con Joma

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La Real Sociedad cambia de piel después de ocho años ligado a Macron para recuperar el clasicismo de la mano de Joma con lo visto en la filtración de la primera camiseta para la temporada 26/27. El tono uniforme, un claro cambio en las franjas tanto en la composición como en el color, la modificación en el cuello y los toques en dorado son los guiños más significativos para afrontar un nuevo reto en LaLiga y en Europa.

En las investigaciones habituales de FootyHeadlines aparece el nuevo trabajo de Joma conjuntamente con La Real en un claro cambio de estilo que devuelve un aspecto clásico en formas y fondo. Tras el fracaso de la segunda equipación del año pasado, este viene con sorpresas para dejar de innovar tanto de inicio. El primer cambio más llamativo de la camiseta está en el color y en la modificación de la franja central, que el año pasado tenía el blanco como protagonista y ahora recupera el azul marino como eje principal con una tonalidad uniforme.

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El toque de color más llamativo es el dorado que representa el logo de Joma, que aparece tanto en el pecho como en las mangas, así como en el guiño más significativo de la camiseta. El lema del cuello alienta a la historia del club con un "Aurrera txuri-urdinak", una marca grabada para acompañar la temporada.

Precisamente de esa misma zona llega otra de las modificaciones principales que más afectan a la hora de vestir la camiseta, porque el cuello de pico, el denominado v-neck, mantiene la idea del toque tradicional. Es otro de los cambios drásticos con respecto al año pasado, porque ahora se utiliza el mismo el azul que pinta las franjas y toda la camiseta txuri-urdin.

Con el logotipo de Baghdadi Capital en la zona frontal, sólo falta conocer la publicación oficial para verla con todo lujo de detalles, por la tela, la dedicación o detalles internos que se escapen a la filtración.