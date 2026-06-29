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Manu Carreño pide más trabajo a Luis de la Fuente y los tocados: "Los números son mejores que las sensaciones"

Manu Carreño pide más trabajo a Luis de la Fuente y los tocados
Manu Carreño, en el plató de ElDesmarque. eldesmarque.com
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La Selección Española ya está en dieciseisavos de final aunque los números han sido mejor que las sensaciones. La afición española sigue con esperanzas de que España pueda volver a ser campeona del mundo pero lo cierto es que hay otras Selecciones en mucho mejor estado de forma. Hay rumores de ruptura dentro del vestuario y Manu Carreño lo tiene claro: Luis de la Fuente y los jugadores tocados deben dar un paso adelante en las rondas eliminatorias.

Puedes ver la opinión de Manu Carreño pinchando en el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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