Manu Carreño pide más trabajo a Luis de la Fuente y los tocados: "Los números son mejores que las sensaciones"

Javi Rayo 29 JUN 2026 - 15:07h.

Manu Carreño pide a la Selección Española dar un paso al frente

Marc Cucurella y su emotiva superstición antes de cada partido con la Selección Española: "Doy cuatro besos"

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La Selección Española ya está en dieciseisavos de final aunque los números han sido mejor que las sensaciones. La afición española sigue con esperanzas de que España pueda volver a ser campeona del mundo pero lo cierto es que hay otras Selecciones en mucho mejor estado de forma. Hay rumores de ruptura dentro del vestuario y Manu Carreño lo tiene claro: Luis de la Fuente y los jugadores tocados deben dar un paso adelante en las rondas eliminatorias.

Puedes ver la opinión de Manu Carreño pinchando en el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.