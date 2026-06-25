El patrón de Daichi Kamada que pone en duda su fichaje por la Real Sociedad

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 09:14h.

El mediapunta japonés solo ha jugado en clubes con una característica muy concreta en común

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Daichi Kamada se ha postulado en las últimas horas como un posible fichaje para la Real Sociedad. El mediapunta japonés, compañero de Take Kubo en la selección de Japón, con la que se encuentra concentrado en este Mundial, sería un refuerzo de mucha calidad para el ataque txuri-urdin. Sin embargo, se trata de una operación compleja por varios factores. Uno de ellos es el del plano salarial, ya que las exigencias del centrocampista nipón serían elevadas. No obstante, la decisión del propio futbolista tiene bastante que ver, y ahí hay un detalle que pone en duda su llegada a Donostia.

Y es que se da una curiosidad importante: todos los equipos en los que Daichi Kamada ha jugado de manera profesional han tenido un pájaro en su escudo. Para más inri, en sus últimos cuatro clubes la casualidad va un paso más allá: y es que los escudos de esos cuatro equipos tienen águilas integradas en el diseño.

Así las cosas, tras salir del instituto Higashiyama, se enroló en el Sagan Tosu para vivir su primera experiencia profesional en 2015. Este club no tiene un águila en su escudo, pero sí una urraca. Dos años después, el Eintracht de Frankfurt le firmó a cambio de tan solo 1.6 millones de euros. Y aquí es donde empieza el idilio de Daichi Kamada con las águilas. Porque el escudo del conjunto alemán está presidido por un enorme águila que ocupa la mayor parte del emblema.

Un año después, para que acumulara minutos y se fogueara en el fútbol europeo, el Eintracht decidió cederle a otro equipo europeo, y sería el Saint Truidense de Bélgica el club que le acogería. Este equipo de la Jupiler Pro League destaca por el águila bicéfala que copa su escudo. Ya van dos. Tras su préstamo, volvería al conjunto alemán, donde permanecería cuatro temporadas, logrando una DFB Pokal (la Copa de Alemania) y una UEFA Europa League.

El fetiche de Daichi Kamada con las aves llega hasta Japón

En 2023, Daichi Kamada se marchó gratis a la Lazio, otro club en el que aparece un águila. En este caso, posada encima del blasón biancoceleste. Y, tan solo un año después, se marcharía, también sin coste, al Crystal Palace, donde ha jugado las dos últimas temporadas. No obstante, todavía podemos rizar un poco más el rizo. Y es que el escudo oficial de la selección de Japón también tiene un ave. Es el Yatagarasu, un mítico cuervo de tres patas proveniente de una antigua leyenda sintoísta. Este símbolo representa la guía, la victoria y el sol.

¿Qué quiere decir este hecho? Por sí mismo, nada. O, más bien, habría que preguntarle al jugador. ¿Significa esto que su fichaje por la Real Sociedad se complica? Pues depende. Si tenemos en cuenta que se debe a un fetiche del propio jugador, probablemente sí. Sin embargo, el proyecto txuri urdin y la ayuda de Take Kubo pueden ser una ayuda extra para que el jugador, por una vez, decida jugar en un club sin un águila en su escudo. Eso sí, si tuviéramos que apostar a su próximo club, seguramente pondríamos nuestro dinero al Benfica o al Niza.