Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 21:47h.

Take Kubo da el susto en la locura de los nipones ante Koeman: las notas del Países Bajos-Japón

Seguirá inmerso en la concentración con Japón

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Los diferentes clubes de LALIGA EA SPORTS andan atentos al devenir de sus futbolistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Disfrutan con sus éxitos y sufren con posibles lesiones que puedan afectarles de cara al futuro. Desde el pasado domingo, la Real Sociedad vive con incertidumbre ante el estado físico de Take Kubo, quien cayó lesionado en el encuentro de Japón frente a Países Bajos. Ese temor crece tras las últimas pruebas realizadas.

Kubo tuvo que retirarse antes de tiempo del debut de Japón en el Mundial. Un mal gesto tras una entrada hizo saltar las alarmas y tuvo que ser sustituido. La selección nipona perdía en ese momento a uno de sus mejores hombres y aún está por ver el alcance exacto de su dolencia. La resonancia a la que se ha sometido en las últimas horas confirmó su lesión de rodilla, aunque su selección ha decidido que siga inmerso en la concentración y confía en que pueda recuperarse por si alcanzan la segunda ronda del torneo.

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Esta lesión de rodilla también ha elevado la incertidumbre en la Real Sociedad sobre uno de sus mejores hombres. El cuadro txuri urdin desea que Kubo vuelva a Gipuzkoa sin problemas físicos graves y sigue muy de cerca -aunque desde la lejanía- cuál es su estado físico y cómo procede su selección con la recuperación en pleno Mundial.

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La confianza del cuerpo técnico

Como decíamos, Kubo no abandonará la concentración de Japón en tierras americanas. El cuerpo técnico nipón confía en que la lesión quede en un gran susto y que pueda estar recuperado para los siguientes encuentros más allá de la fase de grupos, confiando en que lograrán la clasificación en las dos jornadas que restan por delante. La Real, ante tales noticias, no le pierde la pista a uno de sus mejores hombres.