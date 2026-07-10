La Real Sociedad deja atrás el debate de la equipación negra y se guarda la ikurriña para la tercera

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 15:51h.

El tono principal será el rojo, pero tendrá una representación simbólica de la bandera

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El enfado generalizado de la afición de la Real Sociedad ante la eliminación de la ikurriña de la segunda equipación para la temporada 26/27 deja un giro final de los acontecimientos en los próximos días. El orgullo y la identidad vasca puede volver a ser protagonista en plena gestión del mercado de fichajes desde un lienzo mucho mayor que una bandera bajo el cuello, y es que todo apunta a un homenaje específico en la tercera camiseta.

La defensa de la identidad argumentada por el club para vender la segunda equipación, 'Black Energy', guarda un lema mucho más emocional para la última presentación. El tercer conector con la afición txuri-urdin será una equipación principalmente roja con elementos verdes que tira de la inspiración de la ikurriña tal y como adelantaron los compañeros de Noticias de Gipuzkoa.

La vinculación histórica y emocional de la Real Sociedad con la ikurriña es tal que, una ausencia como la de la bandera en la segunda equipación ha despertado la queja continuada. Aún así la estrategia del club en el primer año con Joma tenía trazado un plan con la tercera equipación, el guiño final para darle un protagonismo mayor.

El único detalle conocido hasta la fecha es que esa equipación roja va a tener el verde en la zona frontal, mientras que no hay mención por ahora del blanco. De todas formas la representación parece bastante clara por lo que la decisión de borrar la ikurriña en la segunda equipación es para darle aún más valor sin hacerla imprescindible para los próximos años.

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Aún así la voz de San Sebastián al respecto va a marcar el trazo para los próximos años, y de momento la alarma ante la ausencia de la bandera destaca sobremanera en redes sociales. Sólo falta ver el encaje de esa tercera equipación, a priori la que menos se debe utilizar, independientemente del valor de la misma en la afición, en tiendas y en ventas.