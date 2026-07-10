David Torres 10 JUL 2026 - 13:47h.

Kubo le mandó un mensaje de bienvenida: "Ojalá nos veamos en el campo"

Ryonosuke Sato: "Cuando se enteraron en Japón que iba a fichar por el Valencia me felicitaron todos"

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ValenciaRyonosuke Sato ya lo ha hecho casi todo en Valencia. Llegó, fue oficializado su fichaje, se presentó y ya trabaja a las órdenes de Carlos Corberán. Le falta lo más importante: debutar. Lo hace poniéndose un reto complicado pero no lo oculta: "Dicen que LALIGA es difícil para los japoneses, pero qué más da que sea japonés o no. Lo importante es trabajar mucho y adaptarme bien. Efectivamente Kubo es el objetivo a seguir y me gustaría ser como él", dijo en su presentación. Recibido por Kubo con un mensaje en vídeo, Sato se ha mostrado sorprendido por la bienvenida y agradecido: "Enhorabuena por tu fichaje, espero que nos podamos encontrar en el campo", le ha dicho el mito de la Real Sociedad e internacional por Japón.

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Pero es que no hay tantos nipones que hayan jugado en España. De hecho, cuando debute el nuevo centrocampista del Valencia Ryunosuke Sato será el decimoquinto japonés en jugar en LALIGA y en su primera experiencia en Europa aspirará a seguir la estela de Take Kubo, su compatriota más reconocido en la historia de la competición española.

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El primer japonés el Valencia CF y los 14 japoneses en LALIGA

Sato, cuyo contrato con el Valencia es por cinco temporadas, será el primer japonés en vestir la elástica blanquinegra del primer equipo masculino valencianista. Sin embargo, la Primera División española ha sido el destino de varios japoneses en los últimos treinta años.

El primer japonés en llegar a LaLiga fue el delantero Shōji Jō, que llegó al Valladolid en la temporada 1999-2000, en la que jugó 15 partidos y marcó dos goles, y el segundo fue Akinori Nishizawa, quien llegó al Espanyol en la 2000-2001.

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La estancia de la mayoría de los jugadores nipones en la LALIGA ha sido corta con una o dos temporadas como máximo. Los únicos dos jugadores que rompen esa dinámica son Take Kubo, que lleva siete temporadas en la Liga, y Takashi Inui, que estuvo seis.

Takuma Asano, Mike Havenaar, Hiroshi Ibusuki, Akihiro Ienaga, Takashi Inui, Shōji Jō, Hiroshi Kiyotake, Take Kubo, Yoshinori Mutō, Shunsuke Nakamura, Akinori Nishizawa, Shinji Okazaki, Yoshito Ōkubo y Gaku Shibasaki son, hasta la fecha, los jugadores japoneses que han estado en el campeonato español.

Kubo la referencia y Kita la competencia

Kubo es el jugador japonés con más partidos en la historia de LaLiga con 219 encuentros y 29 goles repartidos entre sus etapas en el Mallorca, Villarreal, Getafe y la Real Sociedad, su actual equipo, en el que lleva cuatro temporadas, mientras que Inui, que acaba de fichar por el Júbilo Iwata de la Segunda División japonesa, jugó 166 partidos entre el Eibar, en dos etapas, Betis y Alavés.

Así, Sato se convertirá en el decimoquinto jugador japonés en debutar en la Liga y, si cumple la larga duración de su contrato, tiene la posibilidad de ser uno de los futbolistas de su país con más partidos de la Liga. Será, eso sí, con permiso de otro japonés que también podría debutar, que es Kazunari Kita. La Real Sociedad ha hecho efectiva este verano la opción de compra que tiene sobre el defensa con un contrato hasta el final de la temporada 2029-2030 después de que el futbolista destacara en el equipo filial, donde parece que continuará.