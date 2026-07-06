David Torres 06 JUL 2026 - 12:44h.

Revisión médica y firmar antes de entrenar ya con Corberán

Ryonosuke Sato prepara su llegada al Valencia CF "a la japonesa"

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Valencia24 horas después de estar entrenando en Tokio con sus excompañeros Rionosuke Sato ha llegado a la capital del Turia para formalizar su nuevo fichaje con el Valencia. El japonés que firmará para cinco temporadas después de que el conjunto de Mestalla se comprometa a pagar 4 millones de euros de traspaso ha llegado sonriente y con la elección aprendida al aeropuerto internacional de Manises, donde sus primeras declaraciones han demostraba su felicidad por la opción de llegar a Europa y que ya había hablado con Corberán.

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Feliz en Valencia

El joven centrocampista japonés Ryunosuke Sato llegó este lunes al aeropuerto de Manises para cerrar su traspaso al Valencia procedente del FC Tokyo, algo que se espera que suceda en las próximas horas.

El jugador, de 19 años, será sometido a la pertinente revisión médica para concluir una operación que incluye un contrato de larga duración con el club de Mestalla y está previsto que se una a la pretemporada del equipo que dirige Carlos Corberán, que comenzó este lunes sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna.

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En su llegada al aeropuerto valenciano, Sato se mostró “muy feliz” de llegar a un “gran club” como el Valencia y también contó que ha hablado con el técnico valencianista. Al ser preguntado por si prefiere jugar como ‘diez’ o como extremo, dijo que puede jugar en ambas posiciones.

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Falta hacerlo oficial

Hace unos días el FC Tokyo anunció que Sato no arrancaría la pretemporada con el equipo al ser inminente su traspaso y el pasado jueves cerca de cuatrocientos seguidores acudieron al estadio a despedirle ante su inminente marcha.

Sato es desde hace un año internacional absoluto con Japón, en cuyas categorías inferiores ha tenido un papel muy destacado y será el primer japonés que luzca la camiseta del primer equipo cuando debute a las órdenes de Corberán.