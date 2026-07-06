El club desembarcará en el mercado japonés

Sato se despide de Tokio rodeado de cientos de fans: su siguiente paso hacia Valencia

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ValenciaRyonosuke Sato llegará en los próximos días para convertirse en jugador del Valencia CF tras abonar en cinco cómodos plazos 4 millones de euros al FC Tokyo. Ante su inminente llegada, en ElDesmarque analizamos en qué parece el caso de Ryunosuke Sato a los de Giorgi Mamardashvili, Yunus Musah o incluso a Uros Racic; más allá de que el japonés, salvo giro inesperado acabará jugando en el Valencia CF, club que ya defendieron el georgiano, el norteamericano o el serbio.

La pregunta parece evidente y la primera conclusión es que los cuatro fueron jóvenes cuando entraron en el radar del Valencia CF y, además, eran grandes desconocidos para el público en general. Con ese perfil, el club ultima la llegada del atacante, extremo, mediapunta diestro y habilidoso del FC Tokyo que sería el tercer japonés en la historia del Valencia CF y el primero que pueda debutar con el primer equipo.

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¿En qué se parece Sato a Giorgi, Uros o Yunus?

Pero más allá de su juventud y de su origen, Sato comparte con los anteriores el apellido de "apuesta". Es decir, futbolistas jóvenes, que en este caso pretendían otros históricos como el Feyenoord o el Borussia Dortmund, que completen el talento que sube de la cantera (Mosquera, Guerra, Yarek) y puedan explotar futbolísticamente primero y económicamente después.

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El Valencia CF llevaba un lustro sin hacer apuestas de este tipo. Uros Racic llegó en 2018; Yunus Musah en 2019 y Giorgi Mamardashvili en 2021. El serbio dejó apenas unos millones de beneficio (2.5 y algo más indirecto tras otros traspasos); Yunus se fue hasta los 20 millones cuando se firmó su traspaso al AC Milan y Giorgi Mamardashvili dejó en las arcas de la entidad 30 millones de euros procedentes del Liverpool.

Rendimiento futbolístico y luego económico

Bajo esta estela, llegará al Valencia CF Ryonosuke Sato. Debe aterrizar en LALIGA, firmar su contrato, acostumbrarse a un país y una cultura nueva, ganarse minutos con Carlos Corberán, demostrar que la apuesta de 4 millones de euros (a pagar en cinco años), seguir labrándose un nombre y dar rendimiento deportivo al conjunto de Mestalla. Y después, tras abrir además un mercado como el japonés, con sus peculiaridades y muy dado a idolatrar futbolistas, poder dejar un rendimiento económico futuro. Racic estuvo cinco años en Mestalla; Yunus tres; Giorgi cuatro. Es, sin duda, una buena senda para seguir y por la que el Valencia CF apostó desde octubre de 2025.