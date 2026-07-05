David Torres 05 JUL 2026 - 14:06h.

El futbolista se ha presentado a la pretemporada del FC Tokyo

Sato se despide de Tokio rodeado de cientos de fans: su siguiente paso hacia Valencia

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ValenciaA pesar de que el FC Tokyo anunció que Ryonosuke Sato no estaba citado para la pretemporada y que el futbolista nipón se despidió de sus fans en un acto multitudinario en el estadio, este domingo ha aparecido junto al resto de sus excompañeros en el club de la capital del país del Sol Naciente. Varios fans en redes sociales se han alegrado al ver al joven futbolista entre sus excompañeros del FC Tokyo, pero todos tienen claro que es algo transitorio. Hasta el propio club: "Ryunosuke Sato, no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia. Les informaremos nuevamente una vez que se haya tomado una decisión formal sobre su futuro", dijo la entidad nipona.

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Por qué Ryonosuke Sato se ha presentado a la pretemporada con el FC Tokyo

A falta de més explicaciones oficiales, según ha podido saber ElDesmarque el futbolista estaba trabajando con sus excompañeros por voluntad propia y sin que ello ponga en tela de juicio su fichaje con el conjunto de Mestalla. La suya ha sido una despedida "a la japonesa", es decir, entrenando y trabajando con el FC Tokyo. Aaunque se desconoce la fecha exacta de llegada a Valencia, se le espera en la capital del Turia para que pueda completar la pretemporada al mismo nivel que los Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski, Javi Guerra y compañía. Su fichaje será oficial cuando pase la pertinente revisión médica en España.

El de Sato será el quinto refuerzo del equipo en la presente temporada después de que el club se asegure la continuidad de Stole Dimitrievski y haya cerrado los fichajes de Justin De Haas, Aliou Dieng y Guido Rodríguez. El atacante se convertirá, cuando debute bajo las órdenes de Carlos Corberán, en el primer fichaje japonés que vista la camiseta del primer equipo del Valencia CF en sus 107 años de historia.