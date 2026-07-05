El vestuario aspira a Europa aunque públicamente en el club nadie lo haya dicho todavía

Guido Rodríguez ficha por el Valencia CF, la piedra angular para volver a Europa: todas las claves del acuerdo

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Valencia"Sí, es muy importante para un canterano como yo que se quede Guido Rodríguez", explicaba Lucas Núñez, centrocampista del filial que va a realizar la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán. Apenas habían pasado unos minutos de la noticia de este viernes: Guido Rodríguez ficha por el Valencia CF. El mediocentro argentino seguirá en el Valencia CF, que anunció este viernes su fichaje, hasta 2028 con la opción de ampliar su vinculación una campaña más, convirtiéndose en el segundo refuerzo en este mercado, después de Justin De Haas.

Guido Rodríguez les da mucho para el objetivo Europa

Guido Rodríguez aterrizó a la capital del Túria en el mercado invernal de la temporada pasada, con un contrato de seis meses para ayudar al equipo a salir de la zona baja de la clasificación, aportando "personalidad, equilibrio y consistencia" en la faceta defensiva. El campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina disputó 17 partidos a los mandos del entrenador del conjunto valencianista, Carlos Corberán, marcando cuatro goles. Tras ese rendimiento, el Valencia apuesta por la continuidad del centrocampista, de 32 años, convertido ya en una "pieza fundamental" del proyecto y el vestuario lo sabe.

Pepelu, Javi Guerra y los pesos pesados como Stole Dimitrievski saben que su aportación es clave para despedir Mestalla jugando en Europa. Por eso, no ha sorprendido cuando, poco después de que se anunciara el fichaje de Guido, Stole Dimitrievski compartiera en redes sociales una foto abrazando al argentino, que tantos goles le ha ayudado a evitar. Además, utilizaba el emoticono de un abrazo.

Lo que piensa el vestuario, y los cinco "refuerzos"

El sentir del portero es el del vestuario che que, aunque públicamente le cueste hablar de Europa, está deseando que el club marque un objetivo como pedía Pepelu. “Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia".

El Valencia CF no se ha pronunciado al respecto públicamente, pero los gestos parecen hablar por la entidad. Guido es el segundo fichaje anunciado, pero hay dos más cerrados: Sato y Dieng, se ha ampliado a Dimitrievski y Meunier está cerca.