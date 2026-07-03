David Torres 03 JUL 2026 - 07:17h.

"Tanto jugador como club buscan más estabilidad, que estos últimos años no ha habido"

El plan del FC Barcelona para convencer a Javi Guerra

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ValenciaJavi Guerra es, muy a su pesar, el nombre de moda del Valencia CF. El de Gilet está en el radar del FC Barcelona y, dada su calidad y la situación del Valencia CF, está siempre en los mentideros para poder salir. El conjunto culé le quiere ofrecer seis temporadas para tentarlo, pero al conjunto de Mestalla le da igual. El Valencia CF, al margen de las conversaciones, se mantiene impasible en su postura. Lo ha renovado y no negocia su cláusula de rescisión. Si alguien quiere a Guerra debe pagar 40 millones de euros este mes o 60 si es a partir de agosto, porque sube

El futbolista se mantiene, en teoría, ajeno a estos rumores de mercado y disfruta de sus días extras de vacaciones, con un permiso especial del Valencia CF después de haber participado con la Selección Española en los encuentros de preparación para el Mundial.

Javi Guerra repasa la temporada del Valencia CF

Antes de incorporarse, eso sí, Javi Guerra ha hablado en Trending Mundial, en DAZN de la Selección española, ha puesto por las nubes a Pedri pero también fue preguntado por el año con el Valencia, algo que catalogó como "complicado. Tanto jugador como club y en general busca más estabilidad, que estos últimos años no ha habido", expresó el de Gilet.

"Han sido años complicados en los que hemos peleado más por el descenso que por cosas como Europa o puestos altos de la tabla. Por la historia del club, creo que se tiene que mejorar en eso, hay que empezar a cambiar cosas que nos lleven a ello", terminó diciendo.

Así fue la charla:

Describe esta temporada con el Valencia

Bueno, pero la palabra que has dicho tú (complicado), porque sí que es verdad que tanto el jugador como el club en general, buscan la estabilidad que estos últimos años, la verdad que no ha habido porque han sido años complicados que hemos peleado más por el descenso que por puestos altos de la tabla. Por la historia de club creo que que se tiene que mejorar en eso. Hay a intentar cambiar cosas que nos lleven a ellos.

¿Tienes una semana más de descanso pero tienes ganas ya de volver a la acción, aunque es verdad que luego las vacaciones se disfrutan porque no tenéis demasiadas, pero seguro que ya estás ahí con ese gusanillo de volver, ¿no?

Sí, al final los primeros días sí que te viene bien el desconectar porque al final se nos hace larga la temporada, sobre todo estas últimas que están siendo duras hasta el final. Pero sí, cuando ya pasan los días, pues empieza otra vez el gusanillo de volver a jugar con el equipo en Mestalla, que para nosotros es muy importante. Entonces sí, me queda una semana más e intentaré aprovecharla con la familia y los amigos y luego a volver con el equipo.

¿Cómo se prepara un jugador de primera división, un jugador de máximo nivel como tú en pretemporada?

La primera semana me gusta desconectar 100 × 100, bueno, olvidarme un poco del balón, digamos y luego hay que venir, intentar coger un poco el ritmo otra vez, la forma y, con mi preparador físico que justamente ahora ahora después me voy a entrenar. Haces un poco de todo de gimnasio, campo, playa a veces ahora que es buena época que bueno que todo ayudé a volver a la mejor forma.

Guerra: "Tanto por el campo, que se lo merece, por la plantilla y la afición, creo que sería bonito hacer un gran año y despedir Mestalla como merece y empezar con el Nou Mestalla también con una forma bonita" eldesmarque.com

Temporada especial por la despedida de Mestalla ¿Qué objetivo se pone el equipo, quizá estar un poco más arriba?

Sí, como te he dicho, Mestalla para nosotros es muy importante, hablo por mí mismo, y creo que los mejores momentos que he vivido en el fútbol los he vivido en Mestalla. Tanto por el campo, que se lo merece, por la plantilla y la afición, creo que sería bonito hacer un gran año y despedir Mestalla como merece y empezar con el Nou Mestalla también con una forma bonita.