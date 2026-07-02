David Torres 02 JUL 2026 - 09:20h.

El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra y es ascendente: sube en agosto

El Valencia CF no tiene noticias pero su postura es firme: cláusula o nada

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ValenciaEl FC Barcelona sigue su campaña de acoso y derribo a Javi Guerra. Su director deportivo, Deco, tras reunirse con el padre del futbolista y su agente, Javi Garrido, continúa intentando convencer al futbolista para que acabe fichando por el conjunto culé. El Valencia CF, al margen de las conversaciones, se mantiene impasible en su postura y, por activa y por pasiva, ha transmitido su posición negociadora con su futbolista más talentoso. No negocia su salida y esta vale 40 millones de euros ahora y 60 en agosto. Si Javi quiere irse, debería pagar esa cantidad y liberarse de un contrato que renovó el año pasado y que lo convierten en uno de los mejor pagados del equipo.

El FC Barcelona insiste en Javi Guerra: este es su plan

En este escenario, parece que el Barça sigue ignorando al Valencia CF pero no al futbolista y, según ha avanzado La Grada de Radioesport, la idea del conjunto catalán es convencer al valencianista antes de ir a "presionar" a los che. La idea de Deco es convencer a Guerra y a su entorno ofreciéndole un contrato de seis temporadas que pueda hacerle dudar de sus pretensiones y de su planteamiento.

No en vano, cabe recordar que tanto Guerra como su padre han asegurado que quieren seguir en Mestalla. Además, para tranquilidad del Valencia CF, Javi Guerra, asegura en público y en privado sólo contempla seguir en Mestalla. "Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí", aseguró el futbolista; mientras que su padre aún llegó más allá y, citando las palabras de su hijo, tranquilizó a la afición. "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla", aunque luego ha escuchado al Barça.