David Torres 02 JUL 2026 - 16:27h.

Tokyo despedirá a Ryonosuke Sato como un héroe: Las condiciones de su contrato con el Valencia CF

El jugador, pendiente del visado para incorporarse a la disciplina che

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ValenciaRyonosuke Sato ya es historia en Tokyo. Medio millar de personas despidieron a la incipiente estrella japonesa en olor de multitudes. Es su último acto oficial con el conjunto nipón antes de empezar su andadura europea. El atacante congregó a los socios vips (había limitaciones de entrada) para despedirse y después aseguró en sus redes sociales que ha recibido "el poder de mucha gente" y se despidió del Tokyo.

El siguiente paso del japonés es resolver su visado para viajar a España, pasar la revisión médica y firmar su contrato con el conjunto de Mestalla. La idea es que se incorpore la semana que viene a la disciplina del equipo. Sato firmará por cinco temporadas y el FC Tokyo, que se quedará un porcentaje de un futuro traspaso, cobrará cuatro millones de euros en varios plazos.

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El Valencia CF

El FC Tokyo ya anunció que no haría la pretemporada

Cabe recordar que el Tokyo FC informó que Ryunosuke Sato va a ser traspasado a través de un comunicado oficial. El Valencia CF, que ha dejado acordada la operación para el fichaje del extremo japonés de 19 años, espera oficializar la llegada de Sato una vez supere el reconocimiento médico y firme su nuevo contrato con el club de Mestalla. Antes, eso sí, tenía que desperdirse.

El club nipón informó que Sato no se incorporará con normalidad a la pretemporada el próximo domingo debidó a los trámites relacionados con su venta. Así fue el Comunicado oficial del Tokyo FC: "En cuanto al jugador Ryunosuke Sato, no participará en las actividades del equipo a partir del 5 de julio (domingo) debido a los trámites y preparativos relacionados con su transferencia.

Les informaremos nuevamente una vez que se haya tomado una decisión formal sobre su futuro". Esa decisión será oficial cuando llegue a Valencia y pase la revisión médica.