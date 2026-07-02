David Torres 02 JUL 2026 - 11:59h.

Gayà, Rioja, Hugo Duro, Rivero, Mario Domínguez... empiezan las pruebas de pretemporada

Arranca el Año II de Carlos Corberán: qué jugadores tendrá, las caras nuevas, los objetivos y el plan

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ValenciaEl Valencia CF ha arrancado este jueves la pretemporada con las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo antes de inicia la primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna este lunes 6 de julio en la que el técnico Carlos Corberán espera poder contar con caras nuevas lo más rápidamente posible y en el que sabe que el objetivo es, sí o sí, volver a Europa. A falta de más refuerzos, el técnico echará mano de la cantera. La jornada de hoy se dividirá entre el IMED (pruebas médicas) y Paterna (pruebas físicas). Hoy ha comenzado una tanda de futbolistas, entre ellos José Luis Gayà, Hugo Duro o Luis Rioja, y en días sucesivos irán pasando todos los demás con excepciones como Dimitrievski o Guerra, con permiso extra. Diakhaby, como ha venido informando ElDesmarque, hará la pretemporada con normalidad

Hugo Duro no habla de Europa pero casi

El delantero Hugo Duro, que no es uno de los capitanes in pectore del equipo ha llegado sonriente poco antes de las 11 de la mañana y, ante las preguntas de los periodistas, ha seguido el mensaje marcado por Pepelu el día anterior. La plantilla sabe que le debe a la afición despedir Mestalla con una clasificación europea y no lo oculta. Así transcurrió la charla con los medios pesentes

Hola, buenas. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te ves?

Bien, bien. Con muchas ganas.

¿Cómo ves el comienzo de la temporada?

Bien. Lo que te digo, con muchas ganas de hacer las cosas bien y, bueno, pues, podernos dar todos una alegría en nuestro último año en Mestalla.

Hugo, ¿es tu sexto de año? ¿Te lo imaginabas?

Pues la verdad que no. La verdad que no.

¿Objetivo Hugo?

Ganar todos los días

Rioja, también lo tiene claro: "El objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada"

El extremo Luis Rioja también tiene claro que el objetivo es mejorar lo ocurrido la temporada pasada. Tampoco habla de Europa, pero si el año pasado se quedaron a las puertas, se intuye. "Esperemos que sea una temporada buena y podamos dar pasitos hacia adelante", resumía el andaluz.

¿Cuál es el objetivo, Pepelu dijo que está claro?

El objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada y vamos a ver si damos ese pasito hacia adelante

El capitán Gayà piensa en la despedida deMestalla: "Es una motivación extra"

También el capitán se ha mostrado feliz de volver y se marca objetivos. "Tenemos muchas ganas de empezar, con ganas desde el principio. Afrontamos la última temporada de Mestalla con mucha ilusión. Es una motivación extra que sea el último año, por eso vamos a intentar quedar lo más arriba posible", zanjó José Luis Gayà