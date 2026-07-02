David Torres 02 JUL 2026 - 07:17h.

El Valencia CF hace oficial el fichaje de Justin De Haas desde un tradicional barrio de pescadores: la Liebre llega por el mar

Los jugadores se incorporarán paulatinamente

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ValenciaEl Valencia CF arranca este jueves la pretemporada con las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo antes de inicia la primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna este lunes 6 de julio en la que el técnico Carlos Corberán espera poder contar con caras nuevas lo más rápidamente posible y en el que sabe que el objetivo es, sí o sí, volver a Europa. A falta de más refuerzos, el técnico echará mano de la cantera. La jornada de hoy se dividirá entre el IMED (pruebas médicas) y Paterna (pruebas físicas). Hoy empezará una tanda de futbolistas, entre ellos De Haas, y en días sucesivos irán pasando todos los demás con excepciones como Dimitrievski o Guerra, con permiso extra.

En el apartado de salidas no hay ninguna a la vista más allá de la duda de Cenk. De los que están que seis futbolistas de la plantilla están marcados en rojo y, a priori, podrían empezar LALIGA con el equipo porque se les busca acomodo. Son: Foulquier, Diakhaby, Santamaría, Danjuma, André Almeida y Dani Raba.

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De Haas, la gran novedad

El Valencia, tras anunciar a Justin De Haas, deberá oficializar en los próximos días el fichaje del centrocampista de Mali Aliou Dieng, pendiente de asuntos burocráticos. Mientras, también espera poder confirmar el fichaje del atacante japonés Ryunosuke Sato procedente del Tokio, que ya ha informado que el futbolista se despedirá del club y está inmerso en un traspaso, aunque sin confirmar que ese equipo es el Valencia, y el nuevo contrato del argentino Guido Rodríguez. Al japonés no se le espera hasta dentro de unos días.

Será la segunda temporada de Carlos Corberán al frente del equipo desde el principio. El objetivo, marcado por el club y por el vestuario: volver a Europa. "Yo creo que es importante para todos que el club marque un objetivo, tanto para la afición, como para el club, como para los jugadores. Estoy convencido de que así va a ser y que va a ser bueno para todos".

La plantilla que tendrá Corberán a partir del 2 de julio en el Valencia CF

Los jugadores se irán incorporando paulatinamente, algunos tienen permiso extra como Dimitrievski o Javi Guerra, a Sato, Guido y Dieng no se les espera hasta dentro de unos días tampoco. Mientras tanto, Corberán tendrá los siguientes jugadores disponibles:

Dos porteros : Cristian Rivero (2027) y Stole Dimitrievski (2028)

Cuatro centrales: Mouctar Diakhaby (2027), De Haas (2030), Tárrega (2029)

Dos laterales: José Luis Gayà (2027), y Jesús Vázquez (2028).

Cinco centrocampistas: Aliou Dieng (2028), Pepelu (2028), Baptiste Santamaria (2027), André Almeida (2029) y Ugrinic (2029)

Dos extremos u hombres de banda: Arnaut Danjuma (2028) y Luis Rioja (2027)

Tres delanteros: Dani Raba (2027), Hugo Duro (2028), Umar Sadiq (2028)

Un número indeterminado canteranos que harán la pretemporada por fases e irán rotando; Vicente Abril, Raúl Jiménez, Iker Córdoba, Rodrigo Gamón, Panach, Wanjala, Aarón Mayol, Lucas Núñez, David Otorbi, Hamza Bellari, Víctor Fernández y Mario Domínguez, entre los que se saben ya.

Las excepciones

No se les espera por las pruebas médicas a Cenk Özkaçar (2028), aunque el turco está pendiente de su futuro y desearía resolverlo antes de tener que acudir a Paterna; Dimitrievski y Guerra, con permiso especial para venir más tarde por haber jugado con la selección, así como los cuatro lesionados de larga duración: Sergi Canós, Diego López, Foulquier y Copete.

Los amistosos y Todas las fechas de la pretemporada del Valencia CF 2026-2027

El Valencia jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona del 13 al 18 de julio) y en St. George’s Park (Inglaterra del 25 al 2 de agosto). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda (18 de julio), Eldense (22 de julio), Castellón (25 de julio), Derby Country (28 de julio), Stoke City (1 de agosto) y Newcastle (8 de agosto).

Estas son todas las fechas de la pretemporada del Valencia CF.

2 de julio: Vuelta al trabajo

6 de julio: Comienzan los entrenamientos en campo

13 -19 de julio: Stage de pretemporada en Girona

18 de julio: amistoso ante el Petro de Luanda (Girona)

22 de julio: amistoso contra el Eldense (Paterna)

25 de julio: amistoso contra el CD Castellón (Paterna)

27 de julio 2 de agosto: Stage de pretemporada en Inglaterra (Birmingham)

28 de julio: amistoso contra el Derby County

1 de agosto: amistoso contra el Stoke City

8 de agosto: Trofeu Taronja ante el Newcastle