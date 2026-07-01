David Torres 01 JUL 2026 - 12:18h.

El Valencia CF quiso que viniera ya en enero, pero su club no le dejó salir

Ron Gourlay: "Hemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador avanzado"

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ValènciaEl Valencia CF ha hecho oficial su primer fichaje para la temporada 2026-27: Justin De Haas firma con el conjunto de Mestalla para las próximas cuatro temporadas. El anuncio no puede sorprender a nadie pues ya en febrero Ron Gourlay, CEO de fútbol del club, anunció su refuerzo en el fondo, pero sí en la forma. El club ha elegido un barrio tradicional de pescadores como es el Cabanyal para anunciar su llegada. Aunque su apellido traducido al español es liebre, el conjunto de Mestalla ha tirado del mar para anunciar su llegada.

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¿Por qué lo anuncia en el Cabanyal?

El Valencia CF comienza una nueva temporada y mantiene el claim Terra de Valentia. Un pensamiento que pone en valor el origen, la cultura y el carácter de una tierra que ha dado forma a la historia del Club desde su fundación. Diferentes departamentos del club definieron que el posicionamiento narrativo que es Terra de Valentia, que está presente en las camisetas, ¿Qué es la Terra de Valentia? Es el arraigo a la cultura valenciana, sentimiento de pertenencia, una forma de ensalzar nuestra identidad (la Terra) y lo que queremos demostrar al mundo (la Valentia). Por tanto, no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana. Y ahí, entre todos los barrios de Valencia, destaca el Cabanyal, barrio de pescadores, gente humilde y trabajadora, al que se hacen numerosos guiños en el vídeo.

Llega libre: el Valencia ya lo quiso en enero

El defensa central de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, equipo con el que se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes de su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023.

El Valencia CF quiso incorporarlo ya en enero, e incluso pagaba algo por su carta de libertad, pero el Famalicão no aceptó el pago y prefirió que se desligara en verano. Ahora, acabado su contrato, firma en Mestalla.