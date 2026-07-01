Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 12:24h.

El guardameta es agente libre, se siente "fuerte al 100%" y quiere "ayudar al equipo"

2027, un horizonte positivo para la renovación del Sevilla FC

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Sergio Rico es agente libre desde hoy miércoles 1 de julio, después de expirar su contrato con el Al-Gharafa de Qatar, por lo que puede firmar en cualquier momento por otro equipo. El internacional español desea volver al más alto nivel tras superar el grave accidente de caballo sufrido hace tres años y no esconde que su mayor anhelo es regresar al Sánchez-Pizjuán. A expensas de lo que ocurra con el regreso de Odysseas Vlachodimos, quien aprieta al Newcastle para que rebaje sus pretensiones, la dirección deportiva del Sevilla FC rastrea el mercado en busca de un segundo portero y el canterano de 32 años se ofrece para tener una última aventura en el club que le vio nacer como futbolista.

"Me encantaría volver al Sevilla, sería volver a mi casa, donde yo he pasado más tiempo incluso que en mi propia casa. Ellos me han ayudado en mi educación porque he pasado mucho tiempo en la ciudad deportiva y aún me siento bien, me siento fuerte al 100% y me encantaría ayudar al equipo en todo lo posible desde la portería. Sería un auténtico placer volver al equipo de mi corazón. Lo más bonito y lo más especial de mi vuelta al Sevilla sería que esta vez estarían mis hijos viéndome en la grada", ha manifestado en el pódscat La Grada.

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Sergio Rico es sevillista de cuna y reconocía que sigue soñando con volver a jugar un derbi: “El Sevilla me llamó para hacer las pruebas cuando tenía 7 años, pero tuve que esperar un año para inscribirme porque todavía no tenía la edad mínima, que eran 8 años. Estuve un año entrenando, pero sin poder jugar. Siempre he sido del Sevilla, mi familia siempre ha sido del Sevilla. No hay ninguna oveja verdiblanca. El pique es bonito, sobre todo aquí en Andalucía, que siempre lo tomamos todo con humor", comentó el guardameta en tono jocoso.

Un año y medio después del accidente, el guardameta fichó el Al-Gharafa de Qatar, donde demostró su total puesta a punto, tal y como manifestó en la extensa entrevista concedida al pódcast ‘La Otra Grada’: "Estoy agradecido al club por la oportunidad de volver a sentir el césped húmedo, los guantes y las botas. En el primer partido estaba como si volviese a debutar, porque esta segunda oportunidad no la tiene mucha gente. Estaba con los nervios a flor de piel por demostrar que volvía a ser el mismo, que no había pasado nada. Este tiempo me ha servido para prepararme todavía más. Estoy en un momento físico que me encuentro superbién, no he dejado de entrenar en ningún momento, ya son dos años entrenando diariamente y me siento fuerte, me siento rápido, me siento ágil, con los reflejos intactos. Estoy como si nada hubiera pasado, en plena forma, con ganas de reflejarlo en el campo y demostrar que hay Sergio Rico para rato".

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Por último el canterano habló de su relación con Sergio Ramos, con quien coincidió en el PSG, e incluso avalaría la compra del Sevilla por parte del camero: "Todo lo que sea bueno para el club, yo estaré contento. Si es Sergio quien coge el mando, mucho más todavía, por la amistad que tenemos. Si lo hace la mitad de bien que en el campo, será un éxito asegurado".